Spendenregen für „Haus mit Leben“

Der Verein „Haus mit Leben“ besuchte die Baustelle der NBG in der Wiener Straße 14b und Gartengasse 7, um sich persönlich über den aktuellen Baufortschritt zu informieren. Die NBG errichtet auf diesem Grundstück mit Mitteln der NÖ Wohnbauförderung ein Wohnbauprojekt mit 32 Mietwohnungen und der Wohngemeinschaft „Haus mit Leben“ für zwölf Bewohner mit besonderen Bedürfnissen.

Im Rahmen der Baustellenbesichtigung konnte NBG-Direktor Walter Mayr den Verantwortlichen einen namhaften Betrag zur Unterstützung des Vereins „Haus mit Leben“ übergeben. Die voraussichtliche Fertigstellung soll übrigens im zweiten Quartal 2024 erfolgen.

Aber damit nicht genug der finanziellen Unterstützung für das ambitionierte Projekt: Die VPNÖ veranstaltete im Dezember in St. Pölten ihren traditionellen blau-gelben Journalisten-Abend mit ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Bei diesem Zusammenkommen von Medien und Politik wurde nicht nur geplaudert, sondern auch fleißig gekegelt.

Die VPNÖ stellte dem Sieger der Bowlingrunde einen Siegerscheck von 500 Euro für ein Sozialprojekt in NÖ zur Verfügung. „Guten Tag Österreich“-Chefredakteur Thomas Resch gewann und entschied sich für das Sozialprojekt „Haus mit Leben“ in Orth und begründete seine Entscheidung wie folgt: „Ich kann mich noch gut erinnern, dass wir im Oktober 2021 einen Videobeitrag für das ,Haus mit Leben‘ gedreht haben. Dabei ist mir das große Engagement des Vereins aufgefallen. Ich glaube, da ist die Spende zielführend eingesetzt und kann den Menschen dort helfen“, so Resch.

Kürzlich fand die Scheckübergabe durch ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner und Resch statt. Mit dabei war auch der „Hausherr“ des entstehenden Wohnprojektes, NBG-Direktor Walter Mayr. Mit großer Freude nahmen Obfrau Elisabeth Kovacs und Robert Heinze vom Verein „Haus mit Leben“ die Spende entgegen.

