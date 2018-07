Neben dem Lokal Binder in Orth am Jägergrund gibt es auch ein zweites Gasthaus Binder in Wien-Simmering. Das Wiener Restaurant verkürzte seine Öffnungszeiten beträchtlich und veröffentlichte das auf Facebook. Die Orther SP-Gemeinderätin Brigitte Humer glaubte zunächst, es handle sich um das Orther Gasthaus und stellte das Posting in die Gruppe „1-fach Orth“.

Obwohl es nur kurze Zeit dort war, verbreitete sich die Nachricht rasch und sorgte für gehörige Aufregung bei den Gästen des Orther Betriebs. Humer: „Ich habe den Artikel ohne Kommentar geteilt und kurze Zeit in die Gruppe gestellt. Ich habe den Artikel sofort wieder gelöscht, als ich feststellen konnte, dass es nicht um das Orther Gasthaus Binder geht.“

"Das Posting sorgte für Aufregung"

Wirtin Karin Braun vom Orther Gasthaus: „Das Posting sorgte für Aufregung und wir erhielten viele Anrufe, die überrascht von den geänderten Öffnungszeiten waren. Aber wir haben weiterhin Montag Ruhetag, von Dienstag bis Samstag durchgehend von 8 Uhr bis 23 Uhr und am Sonntag von 8 Uhr bis 22 Uhr geöffnet.“

In Orth ist man erleichtert und auch Brigitte Humer freut sich über die Klarstellung: „Zum Glück gibt es weiterhin das beste Gulasch im Marchfeld zu den altbekannten Öffnungszeiten.“