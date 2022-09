Adler brauchen weiter Schutz: Drei Todesfälle heuer

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

34 Kaiseradlerpaare brüteten in dieser Saison in Österreich, wie die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich meldet. Deutlich öfter als in den Vorjahren wurden jedoch Bruten vorzeitig aufgegeben, sodass nur 48 Jungvögel ausflogen.

Seit Jahresbeginn sind zumindest drei Todesfälle unter den majestätischen Greifen zu beklagen: Rekordadler Artemisia wurde im Mai in Zurndorf (Burgenland) angeschossen und musste eingeschläfert werden. Ein Kaiseradler wurde bei Orth tot aufgefunden. Ein Jungvogel wurde vergangene Woche schwer verletzt im Burgenland geborgen und musste ebenso eingeschläfert werden. Die Abklärung der Ursachen steht noch aus.

Matthias Schmidt, Greifvogelexperte von BirdLife Österreich: „Artemisia wurde nachweislich abgeschossen, bei einem zweiten Vogel sprechen die Verletzungen ebenfalls dafür. Die illegale menschliche Verfolgung ist eine der häufigsten Todesursachen für Greifvögel in Österreich.“ Daher fordert er: „Die Rahmenbedingungen zum Schutz gehören verbessert. Es braucht auch Nachschärfungen bei der Strafverfolgung sowie entsprechende Ressourcen für die Ermittlungsarbeiten der Exekutive, um eine konsequente Ahndung zu ermöglichen.“ Zudem sei ein konsequenter Lebensraumschutz essenziell.

Falls man verletzte oder tote Wildtiere, Giftköder, Fallen, oder Ähnliches findet, sollte man umgehend Kontakt aufnehmen: Telefonisch (anonym) unter 0660/869 2327, per E-Mail an birdcrime@kaiseradler.at oder online (anonym) auf kaiseradler.at . „Nur so können wir weitere Wildtiere retten“, mahnt Schmidt.

