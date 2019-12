Die SP-Ortsfraktion präsentierte ihren neuen Spitzenkandidaten: Alfred Redlich wird für die Roten in den Kampf um den Bürgermeistersessel ziehen, nachdem die amtierende Ortschefin Claudia Weber den Roten den Rücken kehrte.

Die Ziele sind unter anderem Ortsbildpflege, verkehrsberuhigende Maßnahmen, Ausbau von Photovoltaikanlagen, leistbares Wohnen und Erhalt der Regionalbahn R 18. Das Credo lautet: „Was uns schon lange bewegt, wollen wir jetzt endlich umsetzen.“

Redlich ist seit sechs Jahren Vorsitzender des Angestelltenbetriebsrates bei der „OMV Gas & Power GmbH“ und von der Konzernvertretung in den Aufsichtsrat delegiert. Er absolvierte ein Studium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der WU Wien und begann seine Karriere 1996 als Leiter für die Bereiche Marketing und Verkauf bei „Tele Control“ in Groß-Britannien, um zwei Jahre später zum OMV-Konzern zu wechseln. Der Matzner Redlich ist 1966 geboren, verheiratet und hat drei Töchter.