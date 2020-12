Die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres umfasste neben den Hauptpunkten Nachtragsvoranschlag und Voranschlag für 2021 Entscheidungen über die Kaufverträge mit der Heimat Österreich sowie den Statusbericht zum Umbau der Neuen Mittelschule. Die Einwendung zum Protokoll der Septembersitzung von geschäftsführendem SP-Gemeinderat Günther Weilinger wurde mit der VP-Mehrheit abgeschmettert.

Was ist Bauland und was ist ein Baugrund? Über die Interpretation waren SP-Vorsitzender Weilinger und VP-Bürgermeister Erich Hofer schon in der letzten Sitzung uneins. Zum Septemberprotokoll begehrte Weilinger die Änderung, dass Bauland grundsätzlich um die beschlossenen 100 Euro pro Quadratmeter zu verkaufen sei. Hofer wandte ein, dies gelte ausschließlich für Baugründe. Sprich: Singular zu bebauenden Flächen und keine Kleinflächen. „Bei Kleinflächen werden die Kaufpreise immer unterschiedlich sein“, legte Hofer Wert auf Flexibilität. Der Einwand Weilingers wurde mit den Stimmen der VP abgeschmettert.

„Die coronabedingten Einnahmenausfälle werden sich auch im nächsten Jahr auswirken.“ VP-Bürgermeister Erich Hofer

Im Nachtragsvoranschlag wurden die coronabedingten Einnahmenrückgänge aus Ertragsanteilen und Kommunalsteuern eingearbeitet. Gleichzeitig gab es Einsparungen auf der Ausgabenseite, weil Projekte auf 2021 verschoben wurden – so der Bau eines Kreisverkehrs oder der Ankauf eines Schneepfluges. Die Rücklagen sind mit 1.470.000 Euro um rund 116.000 Euro weniger als geplant, was auch am Verkauf der Baugründe an die Heimat Österreich liegt, der aber erst 2021 schlagend wird. Andererseits liegt der Schuldenstand bei rund 4,3 Mio. Euro anstatt 6,8 Mio. Euro, da die vorgesehene Darlehensaufnahme für die Schule ebenfalls ins nächste Jahr fällt.

Zum Voranschlag 2021 stellt Hofer fest: „Die coronabedingten Einnahmenausfälle werden sich auch im nächsten Jahr auswirken. Die Finanzkraft sinkt zwar etwas, beträgt aber immer noch etwas mehr als 2,1 Mio Euro.“ An Vorhaben stehen für das nächste Jahr unter anderem die Wienergasse wegen der Stromversorgung des neuen Sparmarktes, ein Hochwasserschutzbecken, eine Photovoltaikanlage am Bauhof und der Ankauf eines Anhängers sowie Renovierungsarbeiten am Rathaus am Plan. Dafür soll die zugesagte „KIP2020-Förderung“ des Bundes in der Höhe von 205.000 Euro ausgenützt werden.

Zum geplanten Umbau der neuen Mittelschule und Volksschule berichtet Hofer, dass die Kommission die Entwürfe begutachtet und auch schon eine Entscheidung getroffen habe. Aufgrund der Ausschreibungsbedingungen darf diese jedoch erst im Jänner kommuniziert werden. Der Kaufvertrag mit der Neuen Heimat zur Errichtung von Wohnungen in der Badsiedlung um rund 700.000 Euro wurde nach den Anmerkungen des Landes NÖ ebenso beschlossen wie die maximale Ausnützung des NAFES-Förderung von 333.000 Euro für den Neubau des Sparmarktes. Davon nimmt die Gemeinde direkt rund 116.000 Euro in die Hand, der Rest ist durch Förderungen des Landes und der Wirtschaftskammer gedeckt.

Die Verlängerung der Mitgliedschaft bei der Leader-Region wurde mit der Gegenstimme von SP-Mandatar Christian Hager, die bei der Kleinregion Südliches Weinviertel mit den Gegenstimmen der SP beschlossen.