In der Dezember-Sitzung des Gemeinderates standen unter anderem der Voranschlag 2021, der Nachtragsvoranschlag für das heurige Jahr sowie Subventionen für Vereine auf der Agenda. Raimund Fischer von der NÖGIG präsentierte Daten und Fakten zum Glasfasernetz und was zu tun ist, damit die Gemeinde im nächsten Jahr angeschlossen werden kann. Ebenfalls Thema war – wieder einmal – die Arztordination. Die Sitzung fand im Turnsaal der Volksschule statt, alle Teilnehmer trugen Maske.

Im Finanzierungshaushalt weist der Voranschlag 2021 einen Nettofinanzierungssaldo von rund 2,06 Mio. Euro aus. In der neuen Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung werden hier die Liquidität der Gemeinde und die Finanzierung des Gesamthaushaltes abgebildet. An Projekten geplant sind unter anderem die Sanierung der Fassade des Gemeindeamtes, ein barrierefreier Eingang mit einer automatischen Tür, eine Beschattung in der Volksschule oder auch das Friedhofsportal.

Wie immer im Budget einer Gemeinde ist der Straßenbau einer der größten Positionen. Am Plan stehen die Asphaltierung der Herrengasse, der Radweg nach Groß-Schweinbarth und weitere Adaptierungen der Beleuchtung. In der Kirchengasse und Bindergasse wird der Wasserleitungs- und Kanalbau in Angriff genommen. Zugute kommt der Gemeinden bei den Projekten die KIB-Förderung des Bundes in der Höhe von rund 200.000 Euro.

„Alles kann sich sehr schnell ändern“

VP-Bürgermeister Kurt Jantschitsch merkte an: „Wir haben heuer gelernt, wie schnell sich etwas ändern kann. Es sollte sich alles ausgehen.“ Team-Peter-Gemeinderat Ernst Friedl machte – wieder einmal – die Arztordination zum Thema: „In den Vorhaben ist nirgends etwas von der Arztordination erwähnt. Der Mediziner hat bereits vor einiger Zeit seine Anforderungen an die Gemeinde übermittelt.“ Das Wartezimmer sei zu klein, nur vier Personen gleichzeitig würden eingelassen, die anderen müssen draußen warten.

Angesprochen wurde eine Art Zeltvorbau. Für Jantschitsch derzeit nicht lösbar. „Es wurden beheizbare WC-Container angemietet, die sind schon in Betrieb.“ Dass es bereits Gespräche mit einer Wohnbaugenossenschaft zum Areal des alten Bauhofes gibt und es möglicherweise im Zuge dessen einen Neubau der Arztpraxis, stieß Friedl sauer auf: „Davon wissen wir nichts.“ Jantschitsch wies darauf hin, dass diese Gespräche erst im Anfangsstadium seien. „Ich mache keine Ankündigungspolitik“, so der Ortschef. Entsprechend wurde der Vorschlag mit 12 VP-Stimmen angenommen, das Team Peter stimmte dagegen. Einstimmig fielen dann die Beschlüsse für die weitere Teilnahme an der Leader-Region sowie die Subventionen an die Vereine: Sport- und Tennisverein sowie der Judoclub erhalten je 1.100 Euro, die Feuerwehrjugend 550 Euro.

Bad Pirawarth soll an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Dafür ist allerdings eine Vorabbuchungsrate von 40 Prozent – rund 450 Haushalte – notwendig. Der Zeitplan ist straff, bis Ende April soll alles unter Dach und Fach sein. Kosten für die Gemeinde entstehen nicht, die Anschlüsse sind für den Abnehmer mit Kosten verbunden – sowohl für den Anschluss als auch monatlich.