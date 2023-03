Mit dem Osterhasen im Schloss

Bis zum 10. April steht der Markt ganz im Zeichen von Ostern. In den frühlingshaft dekorierten Hütten präsentieren zahlreiche Aussteller hochwertiges österliches Kunsthandwerk und kulinarische Köstlichkeiten aus der Region. Verschiedene Musikgruppen sorgen für stimmungsvolle Einlagen.

Der Osterhase wird kleine Überraschungen verteilen

Auf die kleinen Gäste wartet von 11 bis 17 Uhr die Osterhasenwerkstatt. Aus den unterschiedlichsten Bastelmaterialien können kunterbunte Geschenke für das Osternest und Osterdeko gezaubert werden. Von 13 bis 16 Uhr hoppelt der Osterhase über das Schlossareal und verteilt kleine Überraschungen. Kutschenfahrten und Ponyreiten stehen von 14 bis 16 Uhr am Programm.

Kasperl & Co. begeistern am 2. April um 13 Uhr und um 15.30 Uhr mit dem Stück „Der falsche Hase“ und am 9. und 10. April mit „Das Ei“. Am Osterwochenende (8., 9. und 10. April) lädt Schloss Hof zur großen Ostereiersuche in den Barockgarten – Osterüberraschung inklusive.

Nach Ostern kommt schließlich der Frühling

Am 15. und 16. April zieht dann der Frühling auf Schloss Hof ein. Die Aussteller präsentieren am letzten Marktwochenende Deko für Haus und Garten sowie eine große Pflanzenauswahl. Die Garten- und Pflanzenexperten von Schloss Hof verraten an beiden Tagen wertvolle Tipps und Tricks rund um die beliebtesten Frühlingsblüher.

Die kleinen Gäste freuen sich auf die Frühlingsbastelwerkstatt (11 bis 17 Uhr), Drachenbasteln (11 bis 17 Uhr) und Drachensteigen sowie auf Kasperl & Co. mit dem Stück „Bernie der Bär“ am 16. April um 13 Uhr und um 15.30 Uhr.

