Drei Mal einstimmig für drei zukunftsweisende Projekte – so fielen die wichtigsten Abstimmungen bei der jüngsten Sitzung des Ortsparlaments aus. Nahversorger, Hackschnitzellager und Photovoltaikanlage wurden vom Gemeinderat geschlossen befürwortet und auf Schiene gebracht.

Vor zehn Jahren sperrte das letzte Kaufhaus in der Gemeinde zu. Ein Zustand, der für VP-Bürgermeister Christoph Veit unhaltbar ist. Nun gelang es, eine Pächterin für einen neuen Nahversorger zu finden. Dafür wird das ehemalige Café Paula, ein Gebäude im Gemeindeeigentum, saniert und entsprechend eingerichtet. Rund 170.000 Euro nimmt die Gemeinde dafür in die Hand, die 30-prozentige NAFES-Förderung wird beantragt. Bis Jänner 2021 soll alles fertig sein.

„Notbetrieb“ durch pensionierte Pächterin

Die pensionierte Café-Pächterin erklärte sich bereit, bis dahin eine „Notversorgung“ mit Gebäck und Wurstwaren aufrecht zu erhalten. „Das Objekt liegt zentral und ist für einen Nahversorger sehr gut geeignet. Das ist eine Investition in die Lebensqualität der Bürger. Gerade im Lockdown heuer im Frühjahr hat sich gezeigt, wie wichtig Nahversorgung ist“, argumentiert Veit. Das Geschäft wird auch Postpartner sein, Tabakwaren anbieten und eine Kaffeeecke mit acht Sitzplätzen beinhalten.

Noch heuer soll Baubeginn für ein neues Hackschnitzellager am ehemaligen Kläranlagengelände erfolgen. Nachdem der Bauhof bei einem Brand vor einem Jahr zerstört wurde, hat man sich mit Provisorien beholfen. Jetzt nutzte der Gemeinderat die Möglichkeit der 50-Prozent-Förderung im Rahmen des Investitionsprogrammes der öffentlichen Hand, um das Projekt ehestmöglich umzusetzen.

Die Auftragsvergabe ist für die nächste Sitzung geplant. An Gesamtkosten sind rund 130.000 Euro projektiert. Die Gemeindegebäude werden schon mit Hackschnitzel beheizt, jetzt soll eine Photovoltaikanlage am Dach des neuen Hackschnitzellagers die Ausrichtung auf erneuerbare Energie ergänzen. Die Pumpanlage für die Abwässer als größter Stromverbraucher ist gleich nebenan, was komplizierte Leitungen erspart. Die Kosten werden mit rund 40.000 Euro beziffert, dafür gibt es ebenfalls die 50-prozentige Investitionsförderung sowie eine Ökostromförderung.

Ebenfalls beschlossen wurde die Installation der Straßenbeleuchtung in der neuen Siedlung Richtung Waidendorf. Von den 36 Bauplätzen sind sieben schon verkauft, vier Häuser sind bereits errichtet.