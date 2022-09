Anrainer sorgen sich um ihren Park

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Gemeinde möchte wachsen und neuen Wohnraum schaffen. 22 Grundstücke werden für Einfamilienhäuser bereitgestellt, zusätzlich soll Platz für rund 16 Wohnungen geschaffen werden.

Doch die Wohnungen sollen nicht neben den neu geschaffenen Parzellen der Einfamilienhäuser errichtet werden, sondern direkt im Palterndorfer Park. Rund 1.800 m² Grundstücksfläche werden für das Bauprojekt benötigt, die Gemeinde plant den Bau jedoch direkt am Parkgelände in Palterndorf, was bei den Anwohnern für großes Kopfschütteln sorgt.

Fast zwei Drittel des Palterndorfer Parks müssten so für den Bau geopfert werden. Beate Kainz, Bezirkssprecherin der Gänserndorfer Grünen, steht dem Bauprojekt mehr als skeptisch gegenüber und setzt sich für die Anwohner und die Natur ein: „Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Gemeinde die Wohnungen nicht im neu geplanten Siedlungsgebiet errichtet. Die meisten Grundstücke wurden von der Gemeinde angekauft.“

Die Kommune plane die Siedlung und kann auf ihren Grundstücken errichten, was sie will: „Ein Park dient der Erholung und ist ein Beitrag zur Lebensqualität. Wenn hier schon unbedingt was errichtet werden soll, dann bitte Spielgeräte und Bankerl.“

Der rund 3.000 m² große Park dient nicht nur zur Erholung, sondern ist auch, gerade in Zeiten des Klimawandels, enorm wichtig. Die vielen alten Bäume dämpfen nicht nur den Lärm und filtern das auf den umliegenden Landstraßen ausgestoßene Kohlenstoffdioxid, sondern beeinflussen auch die Temperatur positiv. Zudem entlasten auch die 3.000 m² offener Boden bei Starkregen den Kanal, so Kainz.

168 Bürger wehren sich gegen das Projekt

Die Anrainer sammelten bereits Unterschriften gegen das Bauprojekt und hoffen, dass der Palterndorfer Park dem geplanten Wohnbau nicht zum Opfer fällt. „Wir konnten 168 Unterschriften von Anrainern sammeln, die dieses Projekt verhindern möchten. Es gibt viele andere Möglichkeiten, die geplanten Wohnungen in Palterndorf umzusetzen“, so eine besorgte Einwohnerin gegenüber der NÖN.

Es bestehe keinerlei Notwendigkeit, den Park, der für viele als Erholungsgebiet fungiert, zu opfern. Der Palterndorfer Park sei die letzte große Grünfläche im Ort und bilde gemeinsam mit der Kirche, dem Pfarrhof und der Nepomuk-Kapelle das Herz des Wohnortes.

ÖVP-Bürgermeister Eduard Ruck kann die Aufregung rund um das Bauvorhaben nicht nachvollziehen: „Die Notwendigkeit der Wohnraumbeschaffung wurde im Gemeinderat einstimmig beschlossen. Auch Palterndorf wächst und der Bedarf an Wohnungen steigt.“ Der Palterndorfer Park sei zur Zeit übrigens wenig bis gar nicht genutzt.

Ruck erklärt weiter: „Mit dem geplanten Bauprojekt wird Wohnraum geschaffen und der Ortskern belebt. Auch barrierefreie Wohnungen sind dabei geplant. Der Park bleibt zwar nicht in seiner gewohnten Größe bestehen, dennoch ist dieser Schritt wichtig für die Entwicklung von Palterndorf. So schaffen wir neue Wohnmöglichkeiten.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.