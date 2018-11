Seit 2014 führt Eduard Ruck die Gemeinde als VP-Bürgermeister. Die Einwohnerzahl stieg seither von 1.264 auf 1.333 (2018). Ruck ist zufrieden mit dieser Entwicklung: „Das ist gegen den Trend der Abwanderung“, betont er. Im NÖN-Gespräch gibt der Ortschef einen Überblick über Erfolge und bevorstehende Aufgaben in der Gemeinde.

Am Gemeindeamt gibt es künftig einiges zu tun: Es stehen nämlich ein paar Projekte auf der Agenda. | NÖN

Besonders freut sich Ruck, dass die Gemeinde wieder über ein Lokal verfügt, denn das Gasthaus zum Wehrturm hat einen neuen Wirt gefunden: „Es ist das Kommunikationszentrum im Ort“, so Ruck.

Wohnraum soll bald ausgebaut werden

Vor allem an Sonntagen sei hier sehr viel los und das Angebot werde sehr gut angenommen. Was die künftigen Aufgaben in der Gemeinde betrifft, so werden etwa Straßensanierungen oder auch die Einrichtung von WC-Anlagen auf den Friedhöfen Priorität haben. Da die Bevölkerung wächst, sei für die Zukunft zudem ein Ausbau der Wohnhausanlagen angedacht.

Ruck legt dabei Wert auf bodenständige Politik: „Wir betreiben Gemeindepolitik und nicht Politik über dem Steinberg.“ Anliegen der Gemeindebürger würden sozusagen im Vorbeigehen erledigt.