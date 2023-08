Der Pfarrstadel wurde dank Ex-Ortschef zum Kino

Seit über 25 Jahren gestaltet Ex-Ortschef Herbert Nowohradsky Filme über das Gemeindegeschehen in der Marktgemeinde Palterndorf-Dobermannsdorf. Diese werden der Bevölkerung präsentiert.

Heuer lud Nowohradsky, der auch Obmann des Vereins „Palterndorf Aktiv“ ist, am 4. August zu einer besonderen Vorführung in den Pfarrstadel von Palterndorf. Gezeigt wurde ein Film über die Ereignisse vor 20 Jahren unter dem Titel „Gemeinde 2003“. Mit Interesse verfolgten die zahlreichen Gäste die Präsentation, manche konnten sich noch an einige Ereignisse erinnern. Höhepunkt war 2003 der Umzug mit Betty Bernstein, an dem Vereine und Gewerbebetriebe teilnahmen und ein voller Erfolg war.

Für Getränke und Brote sorgten die Mitglieder des Vereins. Nach der Pause gab es eine Neuerung: Die Besucher konnten unter drei Reisefilmen wählen. Irland, Jakobsweg und Venedig standen zur Wahl, wobei sich die Mehrheit für Irland entschied.