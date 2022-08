Die Marktgemeinde mit dem einzigartigen Turm

Werbung

Ein Gütertausch zwischen dem Propst von St. Georgen an der Donau und Rupert von Pürstendorf aus dem Jahr 1221 stellt die erste urkundliche Erwähnung von „Tobernaeisdorf“ dar. „Paltramendorf“ wurde in einer Schenkungsurkunde von Leutold von Kuenring 1290 erstmals urkundlich erwähnt. 1972 entstand durch die Zusammenlegung die Gemeinde Palterndorf-Dobermannsdorf. Am 23. Juni 1991 wurde das Marktrecht verliehen.

Das Wahrzeichen der Gemeinde ist der mittelalterliche Wehrturm. Er war ursprünglich von Wall und Graben umschlossen und ist der einzige dieser Form nördlich der Donau. Der ursprüngliche Eingang im Obergeschoß war nur durch eine Leiter erreichbar. Die Angriffe im April 1945 setzten dem Bauwerk sehr zu – es gab wie im ganzen Ortszentrum große Zerstörungen.

2005 erfolgte eine umfassende Sanierung und der Turm erhielt ein Dach mit Aussichtsplattform. Zum 600-jährigen Bestehen gab es 2014 ein „Spectaculum“, bei dem unter anderem eine Bauernhochzeit und ein Sturmversuch dargestellt wurden. Der Wehrturm kann besichtigt werden und steht auch für künstlerische Ausstellungen zur Verfügung. Schon seit Jahren brüten in den Turmluken Falken, die aus dem Turminneren durch Sichtglasverkleidungen beobachtet werden können.

Schon seit 1979 findet alljährlich der Advent in der Kirche statt. Ins Leben gerufen hat die Veranstaltung Diakon Karl Hinnerth. Mit Musik, Lieder und Texten wird der bevorstehenden Geburt Christi gedacht.

Eine gesunde und aktive Gemeinde

Auf Initiative der Gemeindemitarbeiter entstand 2014 vor der Volksschule ein Barfußweg. Über verschiedene Untergrundmaterialen wie Steine, Sand oder Holz werden die Füße beim Überqueren angeregt. Palterndorf-Dobermannsdorf ist auch Mitglied der Gesunden Gemeinde. Vorreiter war man 1990 in der Region bei Essen auf Rädern. Geschirr und Transportboxen wurden angekauft, gekocht wurde das Essen im ortansässigen Gasthaus. Den Service gibt es auch heute noch.

Die Feuerwehren feierten 1993 ihr erfolgreichstes Jahr. Bei den Landeswettkämpfen errang die Feuerwehr Palterndorf im Silberbewerb den 1. Platz und erkämpfte sich bei den Internationalen Feuerwehrbewerben in Berlin unter Kommandant Leopold Geiter den 3. Platz. Die Wehr Dobermannsdorf folgte bei den Landesbewerben am 2. Platz und belegte beim Bundesbewerb Rang 7 in Silber. Als Dank überreichte der damalige Bürgermeister Herbert Nowohradsky Ehrenteller an die Teilnehmer.

Ein Baujuwel ist das Relief über dem Eingang der alten Volksschule in Dobermannsdorf. Das von Lisenen gerahmte Rundbogenportal wird von einem dreieckigen Giebelfeld gekrönt. Das Relief stellt Hera als Herrscherin des Himmels und des Hauses als Doppelperson dar. Warum eine damals einfache Dorfschule mit dem aufwendigen Relief geschmückt wurde, ist unbekannt.

Im Februar 2021 kam es aufgrund eines Wasserrohrbruches in der Kellergasse zu dramatischen Szenen. Mehrere Keller stürzten ein und die Straße wurde an mehreren Stellen von der Erde verschluckt. Mehrere Häuser mussten evakuiert werden.

