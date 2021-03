Nachdem am 16. Februar ein Leitungsgebrechen zu eingestürzten Kellern und Löchern in einer Straße in Palterndorf-Dobermannsdorf führte, gehen die Sanierungsarbeiten rasant voran: ÖVP-Bürgermeister Eduard Ruck berichtete der NÖN, dass bereits 420 Kubikmeter Betonmasse in den beschädigten Kellern verfüllt worden sind.

Der Ortschef ist mit dem Fortschritt zufrieden: „Dafür, dass das Gebrechen erst vor einem Monat passiert ist, sind wir schon sehr weit.“ In dieser Woche werden die Häuser wieder ans Kanal-, Wasser- und Stromnetz angeschlossen. „Für heute, Mittwoch, ist ein Lokalaugenschein geplant, wo die Stabilisierungsarbeiten abschließend beurteilt werden und – eine positive Beurteilung vorausgesetzt – die Betretungsverbote aufgehoben werden sollten“, so der Sachverständige Wilfried Weinwurm auf Anfrage der NÖN. Dann erfolge auch die Besichtigung der Objekte samt anschließender Ausarbeitung der Sanierungskonzepte.

Nachdem dies geschehen ist, können die Anrainer wieder in ihre Häuser zurück. Bei einem Haus bestehe derzeit noch Einsturzgefahr, bestätigt Ruck.