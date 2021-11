Pkw landete auf Gehsteig

Am Samstag gegen 6.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einer Fahrzeugbergung auf der Landesstraße 7 im Ortsgebiet von Palterndorf alarmiert.

Ein Fahrzeuglenker war mit seinem Wagen bei der Ortseinfahrt von der Straße abgekommen, touchierte in Folge mehrere Randsteine, rammte ein Straßenschild und kam wenige Zentimeter neben einer Straßenlaterne und einem parkenden Pkw zum Stehen. Dabei entstand am Fahrzeug erheblicher Schaden: Das Vorderrad wurde ausgerissen und das Fahrzeug verlor große Mengen an Öl.

Für die Fahrzeugbergung wurde die FF Zistersdorf von den Palterndorfer Florianis nachalarmiert. Mittels Kran und Hebekreuz konnte der Unfallwagen auf das Versorgungsfahrzeug verladen werden. Der Lenker selbst blieb bei dem Unfall unverletzt, das Fahrzeug wurde gesichert abgestellt.