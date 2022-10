Palterndorf Prozess: 50 Kilo Gras waren dann doch zu viel

Lesezeit: 2 Min CP Christian Pfeiffer

Foto: NOEN, Symbolbild

43-jähriger Serbe war in verschiedenen Funktionen in der Cannabis-Szene tätig. In Palterndorf stellte die Polizei am Jahresanfang 50 Kilo Cannabis sicher. Dafür setzte es sechs Monate unbedingt.