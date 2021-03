In so einem Ausmaß habe der Feuerwehrkommandant Franz Poiss noch keinen Wasserrohrbruch erlebt: Am 16. Februar führte ein Leitungsgebrechen zu eingestürzten Kellern und Löchern in einer Straße in Palterndorf-Dobermannsdorf (die NÖN berichtete). Nun beginnen die Sanierungsarbeiten, die voraussichtlich Monate dauern werden. Aufgrund der Einsturzgefahr mussten vier Häuser geräumt und deren Bewohner in Notunterkünfte gebracht werden.

Da bis dato noch Einsturzgefahr besteht, sind die betroffenen Hausbewohner noch immer in den Notunterkünften, bestätigt ÖVP-Bürgermeister Eduard Ruck der NÖN. Er fährt fort: „Es wird Monate dauern, bis die Straße, die Löcher an mehreren Stellen hat, wieder befahrbar ist.“ Aus diesem Grund wurde das betroffene Gebiet abgesperrt. Die Gemeinde ruft auf ihrer Homepage auf, keine Sparziergänge im abgesperrten Gebiet zu unternehmen.

Wie konnte es

dazu kommen?

Die Antwort, wie es überhaupt zu einem derart massiven Rohrbruch kommen konnte, beschränkt sich auf Vermutungen: „Wir glauben, dass irgendwo eine Hauptleitung eingerissen ist“, meint Bürgermeister Ruck. Die Gemeinde kontrolliere regelmäßig mit einem Lecksuchgerät nach möglichen Defekten. Darum bleibt die Verwunderung groß: „Wie wenn man regelmäßig mit dem Auto zum Service fährt und es heißt, dass alles in Ordnung sei – und dann hat man trotzdem einen Motorschaden“, so Ruck. Laut Feuerwehrist das „Wasser mehrere Stunden lang unbemerkt ausgeflossen“ und hat so das Gebiet unterspült.

Hohlräume werden

mit Beton gefüllt

Der Sachverständige Wilfried Weinwurm hat die Sicherungsmaßnahmen und Stabilisierungsmaßnahmen vom Boden eingeleitet. „Durch den Wasserrohrbruch wurde der Boden unterspült, daher ist seine Tragfähigkeit verloren gegangen und der Boden ist in sich zusammengebrochen“, schildert Weinwurm. Nun werden die Löcher und Röhren sukzessive von der Baufirma Weiser aus Drösing mit Betonpumpen gefüllt – das geschieht schichtweise von unten nach oben. Der Sachverständige rechnet damit, dass die Betonierungsarbeiten in der Kalenderwoche elf abgeschlossen werden. Die Betretungsverbote werden erst aufgehoben, sobald der Boden stabil ist, erklärt Weinwurm. Das Versicherungsbüro Schwarzmann aus Maustrenk wird die Höhe der Schäden ermitteln.