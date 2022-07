Taschenlampe als Beweisstück vor Gericht

Werbung

Einbruchsdiebstähle in Weinkeller, Gartenhütten und Containern in Palterndorf-Dobermannsdorf und Ringelsdorf-Niederabsdorf in der Zeit von 20. April bis 5. August 2019 wurden einem 31-jährigen Slowaken am Landesgericht Korneuburg zur Last gelegt.

Darüber hinaus soll er auf der Flucht mit einem Komplizen am 5. August 2019 in Hohenau Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet haben, indem er als Beifahrer den bereits verurteilten Mittäter daran gehindert haben soll stehen zu bleiben und das Auto somit direkt auf die Beamten zusteuerte.

Ein beherzter Sprung zur Seite und Schüsse auf das Auto konnten die Flucht schließlich stoppen. Vor Richter Martin Bodner war der gelernte Schweißer dazu geständig, „zweimal dort dabei“ gewesen zu sein. Den angeklagten Widerstand stritt er ab. Zumindest einen Einbruch in einen Weinkeller konnte er gar nicht abstreiten, da sich auf einer zurückgelassenen Taschenlampe seine DNA-Spuren fanden.

Neben Wein stahl er mit dem Haupttäter – seinem Cousin –, der zu 24 Monaten unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt wurde, Jagdtrophäen, die sie für 500 Euro wieder verkauften.

Drei einschlägige Vorstrafen waren mit ein Grund für den späten Verhandlungszeitpunkt, da der 31-Jährige den österreichischen Behörden erst am 12. Mai dieses Jahres von den slowakischen aus der dortigen Strafhaft „übergeben“ wurde. Vom Vorwurf des Widerstands gegen die Staatsgewalt sprach ihn Bodner frei, da er es lebensfremd fand, dass ein Beifahrer ein Anhalten eines Autos verhindert haben könnte. Für die ihm nachweisbaren Einbruchsdiebstähle wurde er zu acht Monaten unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt.

