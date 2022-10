Völlig losgelöst von der Erde: Baustelle für den Windpark

Ein wahrlich spektakulärer Anblick: Beim Verlegen der Erdkabel in einer Tiefe von 1,4 Kilometern verlassen die Räder des Pflugs zeitweise den Boden. Insgesamt werden so rund 55 Kilometer Kabel im Boden verlegt. Insgesamt sieben moderne Windkraftanlagen entstehen an diesem Standort.

Foto: EVN