WorldSkills: Timon Schwarz tritt in Korea an

Zehn Fachkräfte aus Niederösterreich, zwei Teilnehmerinnen und acht Teilnehmer, beweisen sich bei der Berufs-Weltmeisterschaft WorldSkills. Einer dieser Fachkräfte ist Timon Schwarz aus Parbasdorf.

Es ist eine ganz besondere Premiere, die 2022 stattfindet: Nach der Absage von Shanghai finden die WorldSkills-Bewerbe rund um den Globus statt. Erstmals in der Geschichte werden die Bewerbe in insgesamt 15 Ländern ausgetragen. Schwarz – von der HTL Wien 3 (Rennweg) – tritt im Beruf „IT Netzwerk- und Systemadministration“ von 13. bis 16. Oktober in Goyang/Korea an.

Der junge Mann über sich selbst: „Da auch die meisten meiner Hobbies mit Informationstechnologie zu tun haben, suche ich einen Ausgleich durch Bewegung. Deshalb betreibe ich Kraftsport und habe Spaß beim Sport mit Freunden. So bleibe ich nicht nur geistig, sondern auch körperlich fit.“

Seine kreative Ader lebt Schwarz durch verschiedenste Software-Entwicklungsprojekte aus. Das Leiten kleinerer Projekte bereitet ihm Spaß. Wenn er nicht vor dem Rechner sitzt, findet man ihn meist bei Freunden.

Der Parbasdorfer will künftig einen Master im IT-Bereich absolvieren und hofft, anschließend bei renommierten Unternehmen Fuß im Bereich der Cybersecurity oder System Administration fassen zu können. Die Teilnahme bei WorldSkills ist für ihn eine Gelegenheit, sein Erlerntes auf die Probe zu stellen.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.