Junger Steinkauz in Karton auf Mistplatz "entsorgt" .

Ein Rascheln, das sie beim Spaziergang mit ihrem Hund von einem nahen Mistplatz vernahm, hat eine Spaziergängerin in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) stutzig gemacht. Die Frau sah nach und fand einen Karton, in dem sich ein kleiner Steinkauz befand. Das Tier wird nun in der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee (EGS) aufgezogen, berichtete die Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" am Mittwoch.