Die erste öffentliche Tanzveranstaltung Österreichs (laut dem Organisator) unter Einhaltung aller Covid-19-Vorgaben wie Maskenpflicht, Abstand von zwei Metern (wie bei Hochzeiten) ging am Samstag, 30. Mai, am ATSV-Sparta-Gelände über die Bühne.

Günter Kunz-Hager (alias DJ Ostkurve), besser bekannt im Internet und durch Remixe für DJ Ötzi, Maite Kelly, Michael Wendler und andere, kam die Idee dazu erst am Tag davor.

Bereits am frühen Morgen fragte er beim Stadtamt nach und setzte alle Hebel in Bewegung, um die Tanzparty steigen zu lassen. Kunz-Hager wollte der Erste in Österreich sein, der diese Idee umsetzt. VP-Bürgermeister Friedrich Quirgst und der ATSV-SPARTA-Obmann Werner Matzinger zeigten sich begeistert und boten ihre Hilfe an.

Getanzt wurde in geschlossenen Feldern

Am Veranstaltungstag wurden ab Mittag die „rot-weiß-roten“ Bänder im Ausmaß von 2,30 mal 2,30 Metern (gesponsert vom Bauhof) gespannt und eine Tonlage wurde aufgebaut. Um 18.30 Uhr war es dann so weit: Die aufgebauten Felder waren voll mit Tanzwilligen. Es wurde fleißig – einzeln und doch nicht allein – das Tanzbein geschwungen.

DJ Ostkurve, der mehr als zwei Millionen Zugriffe pro Monat auf seiner Facebook-Seite verzeichnet, übertrug die Aktion live im Social-Media-Netzwerk. Mittlerweile haben das Video schon über 200.000 User im Internet gesehen.

Aber das war noch nicht alles: Stadtchef Quirgst nominierte sogleich VP-Bürgermeister René Lobner aus Gänserndorf für das nächste Event in der Bezirkshauptstadt. Dieser nahm die Herausforderung an. Die nächste Tanzparty soll nun bereits am 20. Juni stattfinden.