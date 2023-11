Lungenarzt auf Urlaub: Gänserndorfer Tagesklinik nicht zuständig

Wolfgang Pohl ist bei seinen Patienten sehr beliebt – beim Medizinischen Zentrum Gänserndorf (MZG) mittlerweile etwas weniger. Grund: Der Lungenfacharzt hatte seine Praxis vergangenen Donnerstag (Allerseelen) wegen Urlaubs geschlossen. An der Ordinationstür klebte ein Zettel: In dringen Fällen möge man die Gänserndorfer Tagesklinik, das Landesklinikum Mistelbach oder das Krankenhaus Floridsdorf aufsuchen.

Tatjana I. entschied sich für die erste Variante, wie sie in den sozialen Netzwerken postete. Ihr Kind war kurzatmig und sie wollte das medizinisch abklären lassen. Zum Glück sei nicht gleich zum MZG gegangen, sondern habe dort vorher angerufen: „Ich habe gleich gehört, dass sie dort nicht zuständig sind und außerdem der einzige Arzt krank sei. Sie haben sich auch aufgeregt, dass Dr. Pohl sie als Notfallkontakt angegeben hat.“

Für die Gänserndorferin steht fest: Die Tagesklinik sei eine bodenlose Frechheit. Sie habe null Existenzberechtigung, wenn nicht einmal ein Arzt dort ist. Genau so sahen es zahlreiche andere User im Netz. „Diese Tagesklinik sollte geschlossen werden“, „Peinlich, diese Tagesklinik“ und „Der Bezirk Gänserndorf ist eine Frechheit, was die ärztliche Versorgung betrifft“ waren drei der Postings. Sofort wurde auch der Ruf nach einem vollwertigen Krankenhaus in Gänserndorf laut.

Landesklinik will mit Lungenarzt persönliches Gespräch führen

Was sagt die Mistelbacher Klinikleitung als Mutterhaus der Tagesklinik zur abgewiesenen Kindesmutter am Allerseelentag? „Warum ein Lungenfacharzt in seiner Abwesenheit auf das MZG verweist, obwohl dort kein entsprechender Facharzt verfügbar ist, ist uns unverständlich. Das wird noch in einem persönlichen Gespräch geklärt.“

Das MZG sei ein Ambulanzzentrum und eine Tagesklinik für geplante Operationen aus den Fachbereichen Augenheilkunde und Orthopädie/Unfallchirurgie. Die Allgemeinmedizinische Ambulanz sei täglich rund um die Uhr für die Erstversorgung von einfachen Notfällen besetzt. Sie entspreche einer Hausarzt-Praxis. Weiters gebe es eine Anästhesie- und Schmerzambulanz, eine Rheumaambulanz, eine urologische Ambulanz, eine Ambulanz für onkologische Therapien und ein professionelles Wundmanagement.

Und warum war am Donnerstag kein Allgemeinmediziner anwesend? „Weil dieser sehr kurzfristig krankheitsbedingt ausgefallen war. Aufgrund des halben Feiertags und der insgesamt angespannten Personalsituation war organisatorisch keine Nachbesetzung möglich.“

Die Patienten seien an diesem Tag vom diensthabenden Unfallchirurgen und dem Pflegepersonal erstversorgt und/oder an diensthabende niedergelassene Allgemeinmediziner verwiesen worden. Und: Die Rettungsorganisationen seien umgehend über die Personalsituation informiert worden, um bei Notfällen direkt das Landesklinikum Mistelbach anfahren zu können.