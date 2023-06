Eisschnelllauf-Ass hat ein Herz für Haringseer Storchenküken

Sie ist eine der weltbesten Eisschnellläuferinnen und Inline-Speed-Skaterinnen. Aber Vanessa Herzog hat auch ein großes Herz für Tiere. Deshalb ist sie nicht nur „Vier Pfoten“-Botschafterin, sondern seit der Vorwoche auch Patin von vier Storchenküken, die in der von der Tierschutzorganisation geführten Eulen- und Greifvogelstation (EGS) Haringsee geboren wurden und sich auf ihr Leben in Freiheit vorbereiten. „Vier Pfoten“-Direktorin Eva Rosenberg und der wissenschaftliche Leiter der EGS, Hans Frey, hatten zu diesem Anlass zu einer Patenschaftsfeier in die EGS geladen, bei der neben Herzog auch der Haringseer Bürgermeister Roman Sigmund anwesend war.

Storch Louis passt gut auf seine vier Küken auf. Foto: Havranek

Die vier Storchenküken hat Herzog nach den Spitzensportlern Anni (Friesinger, Eisschnellläuferin), Simone (Biles, Turnerin), Eric (Hayden, Eisschnelläufer) und Roger (Federer, Ex-Tennisspieler) getauft. „Tiere spielen in meinem Leben neben dem Sport immer schon eine zentrale Rolle. Wir haben selbst Alpakas, Gänse, Schweine und Hühner, mit denen ich viel Zeit verbringe, die ich wirklich genieße. Selbstverständlich dürfen die Tiere bei mir auch ihren Lebensabend bis zu ihrem natürlichen Tod verbringen. Jetzt als Botschafterin für gefährdete Tiere und ,Vier Pfoten' tätig zu werden, bedeutet mir sehr viel. Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben“, so die Rekord-Sportlerin.

Spitzensportlerin Vanessa Herzog übernahm die Patenschaft für vier Storchenküken. Foto: Havranek

„Ich bin begeistert, dass Vanessa Herzog sich trotz ihres dichten Trainings- und Terminplans die Zeit nimmt, um sich aktiv für Tierschutz zu engagieren. Als ,Vier Pfoten'-Botschafterin und Storchenpatin stellt sie sich mit ihrer Bekanntheit in den Dienst der guten Sache und hilft somit ganz entscheidend mit, den Tieren eine Stimme zu geben. Eine Spitzensportlerin wie sie passt auch hervorragend zu den Tieren in der EGS – so viele von ihnen beeindrucken uns ja durch ihre unglaublichen Leistungen. Ein Storch legt alleine auf seinem Flug in den Süden täglich bis zu 500 Kilometer zurück“, lobt Rosenberg das Engagement.

Zum Abschluss gab es noch die Patenschafts-Urkunde und einige kleine Geschcnke für Storchenpatin Vanessa Herzog. Foto: Havranek

Frey meint: „Es ist mir wirklich eine Freude, eine so engagierte und glaubwürdige Patin für die vier Storchenküken gefunden zu haben. Sie lebt Tierschutz nicht nur im Alltag, sondern hilft nun auch mit, die Bevölkerung über den wichtigen Stellenwert aufzuklären, den Störche für unser ökologisches Gleichgewicht haben. Sie gehören nur in Ausnahmefällen in menschliche Obhut und sollten ein Leben in Freiheit genießen.“

Mona und Louis: Storcheneltern mit einer ganz besonderen Liebesgeschichte

Anni, Simone und Erik sind die Kinder des bereits legendären EGS-Storchenpaares Mona und Louis, sie sind im April geschlüpft. Roger, das vierte Küken, wurde hingegen von den beiden adoptiert, nachdem die leiblichen Eltern es nicht ausreichend füttern und wärmen konnten. Mona kann nach einer Flügelverletzung nicht mehr fliegen und ist daher Dauerpflegling in der EGS. Storch Louis wiederum, der sich im Jahr 2014 in der EGS von einer Verletzung erholte, verliebte sich in Mona. Nach seiner Freilassung entschied er sich daher, in der EGS zu bleiben.

Anni, Simone, Erik und Roger werden, sobald es möglich ist, von ihrem Storchenpapa auf die nahen Felder begleitet und bei der Futtersuche unterstützt. Und letztlich werden sie sich den wilden Störchen anschließen und zum Überwintern in den Süden fliegen.