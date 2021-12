Bank schließt Filiale in Deutsch-Wagram

Die Bank- Austria-Filiale in der Bockfließer Straße schließt mit Jahresende ihre Pforten. „Die Zweigstelle wird aufgrund der Kundenfrequenz, die wegen der Corona-Pandemie stark nachgelassen hat, mit dem großen Beratungszentrum in Gänserndorf zusammengelegt“, begründet Matthias Raftl von der Bank Austria diesen Schritt.

Der Trend, Bankgeschäfte vorwiegend digital im Online- und im Mobile-Banking statt in der Filiale zu erledigen, habe sich während der Corona-Pandemie noch einmal deutlich beschleunigt. Diese Entwicklung sei dauerhaft.

„Dieser Trend ist insbesondere auch bei älteren Menschen zu beobachten: Die Zuwachsraten bei der mobilen digitalen Nutzung von Bankservices seit Anfang 2019 betragen 25 Prozent, auch die Nutzung von Remote-Beratung über Video, Chat und Telefon ist um 30 Prozent gestiegen“, so Raftl weiter. Als führende Omni-Channel-Bank in Österreich verstärke man das Serviceangebot auf allen Kanälen – online, mobil, über Video, Telefon und in den Zweigstellen. „Wir bieten den Kunden Videoberatung durch den eigenen Kundenbetreuer an. Jede Filiale ist damit gleichzeitig eine ,Online-Filiale‘“, erläutert Raftl.

Die bestehenden will man mit umfangreichen Serviceangeboten und mehr Personal aufwerten.