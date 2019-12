„Am vergangenen Montag rief mich die geschäftsführende FPÖ-Gemeinderätin Gerda Busch an und teilte mir mit, dass sie ihr Mandat zurücklegt. Sie ersuchte mich auch, die FP-Gemeinderätinnen Brigitte Slama und Sabine Kienberger von ihrem Rücktritt in Kenntnis zu setzen, weil sie mit den beiden nicht mehr spricht“, berichtet SP-Bürgermeister Ludwig Deltl.

Deltl fragt sich, was – zwei Monate vor den Gemeinderatswahlen – in der Ortspolitik los ist. „Seit den jüngsten Gemeinderatswahlen hat es drei gravierende Veränderungen bei Spitzenkandidaten von Bürgerliste, Grünen und FPÖ gegeben“, so der Ortschef weiter. Deltl spielt dabei auf den Rücktritt von Grünen-Gemeinderat Gerhard Haitzer und Bürgerlisten-Gemeinderat Georg Dawoud an (die NÖN berichtete).

Busch konnte bis Redaktionsschluss für eine Stellungnahme nicht erreicht werden.