Ab Jänner versorgt die neue Bezirksstelle damit etwa 60.000 Menschen im Bezirk. Dann wird es fünf Standorte geben: Deutsch-Wagram, Engelhartstetten, Gänserndorf (Verwaltungssitz), Lassee und Marchegg. „Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Bezirksstellen läuft schon seit vielen Jahren sehr gut“, betont Geschäftsführer Wolfgang Antos.

Einige Dienstleistungen, wie zum Beispiel der Pflegebettenverleih, werden bereits seit längerer Zeit gemeinschaftlich organisiert: „Die Fusion ist daher ein logischer Schritt in eine gemeinsame und noch effizientere Zusammenarbeit über alle Leistungsbereiche des Roten Kreuzes.“ Ob im Notarzt-, Rettungs- und Krankentransportdienst, den Gesundheits- und Sozialen Diensten oder im Vereinsbereich mit der Erste-Hilfe-Ausbildung und Jugendarbeit – zusammen will man noch stärker für all jene in der Region da sein, die Hilfe benötigen.

Marcheggs Bezirksstellenleiter Johann Feigl (er zieht sich zurück), Präsident Josef Schmoll und Gänserndorfs Bezirksstellenleiter Thomas Hasenberger nach der offiziellen Beschlussfassung im August 2020.