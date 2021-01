Wie die NÖN berichtete, wird es in der Hauptstadt sowie in vier weiteren Gemeinden des Bezirks permanente Covid-19-Teststraßen geben. Jetzt stehen die genauen Daten fest. Gänserndorfs VP-Bürgermeister und Landtagsabgeordneter René Lobner erklärt: „Diese Teststraßen werden ab 8. Februar – also nach dem voraussichtlichen Ende des Lockdowns – installiert.“

Davor sind die Teststraßen in den jeweiligen Standortgemeinden nur an den Wochenenden (Samstag bzw. Sonntag, beginnend mit 30. Jänner) geöffnet. „Weil wir da noch nicht von der ganz großen Nachfrage ausgehen“, so Lobner über den Grund für diese Entscheidung.

Gänserndorf: Eichamtstraße 4 (Alter Turnsaal), Dienstag und Donnerstag von 16 bis 20 Uhr sowie Samstag von 8 bis 12 Uhr.

Deutsch-Wagram: Hamerlingstraße 13 (Unionhalle), Mittwoch und Freitag von 16 bis 20 Uhr sowie Sonntag von 8 bis 12 Uhr.

Groß-Enzersdorf: Schloßhofer Straße 60 (Hotel am Sachsengang), Dienstag und Donnerstag von 16 bis 20 Uhr sowie Sonntag von 8 bis 12 Uhr.

Haringsee: Kirchengasse 23, Montag und Mittwoch von 16 bis 20 Uhr sowie Samstag von 8 bis 12 Uhr.

Zistersdorf: Schlossplatz 6, Montag und Mittwoch von 8 bis 12 Uhr, Freitag 16 bis 20 Uhr sowie Samstag von 8 bis 12 Uhr.