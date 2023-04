216,96 kg Fisch gingen in Breitensee ins Netz

Mit 43,32 kg holte sich der Marchegger Pepi Mihalovic den angepeilten Preis. Nach Jahren, in denen es keinen einzigen „Biss“ gab, gingen den Sportfischern heuer insgesamt 216,96 kg, größtenteils Karpfen, ins sprichwörtliche Netz.

Ein weiteres Highlight im Anschluss an den Wettbewerb war das gemütliche Beisammensein, bei dem die vielen Zuschauer von den Mitgliedern des Fischereivereins mit serbischen Karpfen, Gulasch und hausgemachten Mehlspeisen verwöhnt wurden.

Eine weite Anreise hatten auch gut zehn Personen, die ihre Verwandtschaft in Breitensee besuchten, die Familien aus Irland und Australien waren von der Zubereitungsart der Karpfen so begeistert, dass in Zukunft serbischer Karpfen statt „Fish & Chips“ am Mittagstisch auf den Inseln serviert wird.

Der Neo-Obmann des Fischereivereins Breitensee, Christian Förster, konnte neben vielen Freunden des Angelsports auch Bürgermeister Gernot Haupt, Vizebürgermeister und Ortsvorsteher Richard Kohl wie auch Schloss-Marchegg-Geschäftsführer Andreas Pataki begrüßen.

