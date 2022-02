Schäfchen im Bezirk Gänserndorf sollen Vertreter wählen

Dechant Kazimierz Wiesyk, zuständig für das Dekanat Gänserndorf, ist zuversichtlich: „In der Pandemie ist der Wunsch größer geworden, Gemeinschaft zu erleben. Wir können wohl im südlichen Weinviertel zuversichtlich in die nächste Periode gehen.“ In Matzen gibt es doppelt so viele Kandidaten, wie gewählt werden können. Ein Überhang existiert auch in Schönkirchen-Reyersdorf, Auersthal und Raggendorf.

„Die Menschen sollen Freude haben und gewürdigt werden. Was sie tun, ist von großem Wert“, so der Dechant weiter. Für Wiesyk ist es wichtig, dass der Pfarrgemeinderat sachlich und vertrauensvoll arbeiten kann. Hiobsbotschaften, die gerade in den letzten Wochen zu hören waren, haben bislang keinen Einfluss auf das Engagement.

Man sei auf die Pfarre fokussiert und nicht auf die große Kirche. Die Menschen seien reif genug, zu unterscheiden. „Leider gibt es auch in der Kirche unfähige Diener“, spricht Wiesyk Klartext. Der von Papst Franziskus angestoßene synodale Weg mit den drei Säulen Gemeinschaft der Kirche, Partizipation und Mission werde in den Pfarren schon lange gelebt. „Ein Priester muss seine Aufgabe mit Herz und Hirn erfüllen, dann fühlen sich Menschen in den Pfarren beheimatet und bilden eine lebendige und vertrauensvolle Gemeinde“, ist Wiesyk sicher.

„Vermisse ein pastorales Programm der Diözese“

Nach den Wahlen werde gemeinsam das Arbeitsprogramm besprochen und Schwerpunkte gesetzt. Was dem Dechant allerdings fehlt: „Ich vermisse ein pastorales Programm der Diözese.“

Pfarrer Peter Paskalis von der Pfarre Deutsch-Wagram umfasst die Tätigkeit für die Kirche zusammen: „Jede Arbeit ist eine Begegnung, jede Begegnung ist ein Segen.“ Vom derzeitigen Pfarrgemeinderat wollen fast alle weitermachen. Neuzugänge seien herzlich willkommen. Es gibt Delegierte von der Jungschar und den Filialkirchen. Weiters ist ein Vertreter der Religionslehrer mit dabei. Paskalis über seinen Weg: „Wir vermitteln den Menschen, dass sie gefragt sind, dass sie aktiv sein können.“ Jeder bringe sich nach seinen Talenten ein. Der Pfarrer launig: „Ich bin nur der Bodyguard. Alles, was ich brauche, sind große Hände zum Segnen und zu sagen ,Schön hast du das gemacht‘.“

Die stellvertretende Pfarrgemeinderätin von Palterndorf, Irene Erhäusl, wiederum berichtet über andere Erfahrungen: „Es ist schon schwieriger geworden, jemanden zu finden, der bereit ist, sich zu engagieren.“ Die gesellschaftliche Situation trage dazu bei und viele können aus Zeitgründen nicht. „Die Menschen arbeiten zumeist auswärts, fahren früh weg und kommen spät nach Hause. Da bleibt nicht mehr viel“, so Erhäusl. Der bisherige Pfarrgemeinderat kandidiert bis auf eine Person, die aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden ist, wieder.

In Velm-Götzendorf wird es eine kombinierte Wahl geben. Diakon Kurt Dörfler erklärt: „Wir versuchen, vier Kandidaten fix aufzustellen, die anderen beiden sind frei wählbar. Das heißt, jeder Wahlberechtigte hat die Möglichkeit, frei eine Person seines Vertrauens zu wählen.“ Als Diakon ist er amtliches Mitglied. „Es darf nur eine begrenzte Anzahl an amtlichen Vertretern im Pfarrgemeinderat sein. Wir werden uns daher im Pfarrverband aufteilen“, so Dörfler abschließen.

Dechant Wiesyk fasst in seinem aktuellen Pfarrbrief zusammen: „Alle Christen sollen die Gemeinschaft zwischen Bischöfen, Priestern, Diakonen, Männern und Frauen in der Kirche spüren. Diese lebendige Gemeinschaft fehlt in unserer Kirche zweifellos. Wollte Jesus eine solche Kirche aufbauen, die wir jetzt haben?“

