Community Nurse: Eine Schwester für Groß-Enzersdorf

Die Stadt ist nun Pilotgemeinde für „Community Nursing“, also den Einsatz einer Gemeindeschwester, die pflegebedürftigen Menschen, die daheim leben wollen, mit Rat und Tat zur Seite stehen und zudem deren Angehörige dabei unterstützen soll. „Als zentrale Ansprechperson werden die Betreuungsdienste der ,Community Nurse‘ auch eine wichtige Rolle im Präventionsbereich spielen, also schon vor Eintreten der Pflegebedürftigkeit“, so Amtsdirektorin Michaela Krämer.

SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec freut sich über den baldigen Start des Projekts: „Wir wollen als ,Caring Community‘, als Stadt des Füreinanders, niemanden zurücklassen, auch keinen Menschen, der Pflege oder Betreuung leistet. Viele Angebote greifen erst bei akutem Pflegebedarf. Mit einer Community Nurse haben wir die Möglichkeit, schon vorher zu unterstützen.“ Die Gemeinde hat dafür als eine von 32 Gemeinden in Niederösterreich eine Förderzusage erhalten.

