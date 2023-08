Praktikant: „Kein Tag ohne eine Mensch-ärgere-dich-nicht-Partie“

Wie seid ihr dazu gekommen, ein Praktikum im PBZ Zistersdorf zu machen?

Katharina: Meine Freundin hat letztes Jahr ein Praktikum im PBZ Zistersdorf gemacht und war schwer begeistert. Ich möchte nach der Matura Physiotherapie studieren. Da war für mich klar, dass ich im PBZ Zistersdorf gute Erfahrungen sammeln kann. Außerdem macht es sich gut im Lebenslauf.

Sandra: Ich habe bereits letztes Jahr mein Praktikum hier gemacht und die Leute sind mir echt ans Herz gewachsen. Um ehrlich zu sein, freue ich mich schon das ganze Jahr darauf.

Florian: In meiner Schule belege ich das Fach „Altenpflege“, was mein Interesse geweckt hat. Deshalb wollte ich mein zweimonatiges Pflichtpraktikum im Pflegezentrum machen.

Was sind denn eure Aufgaben? Wie sieht euer Tagesablauf aus?

Florian: Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Ich arbeite mit dem Team der Alltagsbegleitung und da ist kein Tag wie der andere. Je nachdem, was gerade anfällt – Mithilfe bei Geburtstagsfeiern, Spaziergänge mit Bewohnerinnen und Bewohnern und vieles mehr. Da fällt mir ein, einen Fixpunkt gibt es doch: die tägliche Runde „Mensch-ärgere-dich-nicht“ mit einem der Bewohner.

Der Spaß zwischen Bewohnern und Praktikanten steht auf der Tagesordnung. Foto: PBZ Zistersdorf

Und wer gewinnt meistens?

Florian: Meistens gewinne ich, und das ganz ohne Schummeln.

Und du, Katharina, bist im Wohnbereich Weintraube im Einsatz. Wie sieht dein Tag aus?

Katharina: Der Vormittag ist ziemlich strukturiert. Da helfe ich beim Frühstück mit, verteile Getränke in die Zimmer und mache die Betten. Nach dem Mittagessen kommt dann meistens der spaßige Teil. Da beschäftigen wir uns mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, spielen Spiele oder machen Spaziergänge im Garten.

Welche dieser Aufgaben macht euch am meisten Spaß?

Florian: Eindeutig die Zeit, die wir mit den Bewohnerinnen und Bewohnern verbringen.

Sandra: Ganz deiner Meinung, ich finde auch den Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern am schönsten.

Eine wichtige Aufgabe der Praktikanten ist die Versorgung während der Mahlzeiten – und wenn ein Frühstück mit dem Lächeln serviert wird, dann kann’s nur gut schmecken. Foto: PBZ Zistersdorf

Katharina: Da stimme ich voll und ganz zu. Ein sehr bewegendes Erlebnis für mich war letzte Woche. Eine Bewohnerin hat mir von ihrem Leben erzählt, während wir im Garten die Sommerwärme genossen haben. Solche Gespräche sind schon prägend.

Was war dein schönstes Erlebnis während deines Praktikums, Sandra?

Sandra: Vorhin hat mich eine Dame im Garten beim „Outdoor-Kegeln“ herausgefordert. Das war wirklich lustig.

Haben sich eure Erwartungen an das Praktikum erfüllt?

Florian: Ich bin mit einer geringen Erwartungshaltung an die Sache rangegangen. Viele in meinem Umfeld meinten, sie könnten sich nicht vorstellen in der Altenbetreuung zu arbeiten. Ich habe mich davon aber nicht umstimmen lassen und habe es bis jetzt nicht bereut.

Katharina: Meine Erwartungen wurden sogar übertroffen. Ich liebe es mit Menschen zu arbeiten.

Was sind denn eigentlich eure beruflichen Ziele für die Zukunft?

Sandra: Ich werde ein Studium für Gesundheits- und Krankenpflege beginnen. Daher ist das Praktikum perfekt für meinen beruflichen Werdegang.

Katharina: Wie schon gesagt, möchte ich Physiotherapie studieren.

Hat sich dieser Plan durch die Zeit im PBZ gefestigt?

Katharina: Absolut! Der Physiotherapeut des Hauses hat mich öfters zu seinen Terminen mitgenommen. Das finde ich schön, dass da auf mich und meine Ziele eingegangen wurde.

Florian, was ist mit dir? Dürfen sich auch zukünftige Generationen auf deine Betreuung freuen?

Florian: Ja, Altenbetreuung ist voll mein Ding. Das ist mir während der Zeit hier bewusstgeworden.

Nun zur letzten Frage: Wenn ihr eure Zeit im PBZ mit nur einem Wort beschreiben müsstet, welches wäre das?

Katharina: Lustig.

Florian: Einwandfrei.

Sandra: Lehrreich.