Pkw krachte frontal in Baum: Lenkerin wurde eingeklemmt .

Dramatische Minuten spielten sich am Mittwoch kurz vor 19 Uhr auf der L8 zwischen Wagram und Eckartsau ab: Eine Lenkerin hatte die Herrschaft über ihr Auto verloren - der Pkw krachte in der Folge frontal in einen Baum, die Lenkerin wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt.