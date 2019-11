Nummer eins punkto Sonnenstrom

Die niederösterreichischen Erfolge beim Ausbau der Sonnenkraft können sich sehen lassen: Mit insgesamt rund 37.600 Photovoltaik-Anlagen ist Niederösterreich in der Lage knapp 93.000 Haushalte mit Ökostrom zu versorgen. Die Gemeinden sind dabei auch ein wichtiger Motor der Energiewende, deshalb wurden die erfolgreichsten am 5. November 2019 in Sankt Pölten ausgezeichnet.

Landesmeister Weiden an der March

Die Gemeinde Weiden an der March im Bezirk Gänserndorf ist Sieger der NÖ Photovoltaik Liga. Der 991 EinwohnerInnen zählende Ort verbucht mit 895 Watt den höchsten Zuwachs an Photovoltaik-Leistung je EinwohnerIn in einem Jahr. Auf Platz zwei und drei landeten mit 393 Watt Jahreszuwachs pro EinwohnerIn die Gemeinde Großschönau im Bezirk Gmünd und mit 292 Watt Jahreszuwachs pro EinwohnerIn die Gemeinde Maria-Lanzendorf im Bezirk Bruck an der Leitha.

Sonnenmeister St. Pölten

Der Sonderpreis „Sonnenmeister“ für die Gemeinde mit dem größten Zuwachs an Photovoltaik-Leistung gesamt geht an St. Pölten. Die Landeshauptstadt kann innerhalb eines Jahres einen Zuwachs von 64 Photovoltaik-Anlagen verzeichnen.