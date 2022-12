Kassenarztstelle für Gänserndorfer Kinderarzt wird 2023 besetzt

Werbung

"Während andere Parteien populistische Anträge und Forderungen stellen, habe ich mich nach dem Bekanntwerden der angespannten Situation rund um die Versorgung der Kinder persönlich dafür eingesetzt, dass es konkrete Lösungen gibt", sagt Gänserndorfs Landtagsabgeordneter René Lobner (ÖVP) über die aktuelle Situation, was die ärztliche Versorgung betrifft.

Gabriele Eineder und Beate Böchzelt führen in der Bezirkshauptstadt derzeit die einzige Gruppenpraxis für Kinder- und Jugendheilkunde in der Sondenstraße. Wie berichtet, ist aber ab 1. Jänner 2023 Schluss. Ab dann werde die Ordination nur noch eine Wahlarzt-Praxis sein.

Der Ruf nach Nachfolgern war sehr laut. Jetzt sollen in Niederösterreich offene Kassenarztstellen in Niederösterreich vorübergehend mit Vertretungsmedizinern besetzt werden, wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) bei einer Pressekonferenz bekannt gaben.

Präsident der Niederösterreichischen Ärztekammer Harald Schlögel, Vorsitzender des ÖGK-Landesstellenausschusses Norbert Fidler, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und NÖGUS-Vorsitzender Landesrat Martin Eichtinger (von links) bei der Präsentation der „Blau-gelben Gesundheitsoffensive“ zum Ausbau der ärztlichen Versorgung in Niederösterreich. Foto: NLK/Filzwieser

Pilotprojekt startet in Gänserndorf

Pilotprojekte starten in Mistelbach, Maissau (Bezirk Hollabrunn) und Gänserndorf. Die Bezirkshauptstadt startet als erstes im Quartal 2023. "Auch wenn die Kassenarztstellen nicht im Einflussbereich der Gemeinde oder des Landes liegen, ist es gelungen, hier einen Weg zu finden, der einen ganz wichtigen Schritt für die Gesundheitsversorgung in unserem Bezirk darstellt", ist Lobner froh über diese Lösung, der Mikl-Leitner und Eichtinger dankt, dass "sie die Dringlichkeit meines Anliegens aufgegriffen haben und initiativ geworden sind".

Der Bereitstellungsdienst soll auf einen Pool an Ärzten zurückgreifen. Dieser umfasse in Wien 400 Mediziner, hier bestehe auch Interesse, in Niederösterreich tätig zu werden. Darum soll ein ähnlicher Pool etabliert werden.

"Ich hätte mir dieses Modell schon vorher gewünscht", meint die Landeshauptfrau mit Blick auf die Landarztgarantie, die sie Anfang 2018 präsentiert hat. "Aber dann kam Corona ..."Jetzt werde ein besseres System etabliert.

