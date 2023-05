Mit dem Elektro-Scooter durch Gänserndorf

„Sie kommen noch in diesem Monat!“, freut sich Beate Kainz, Stadträtin der Grünen, im NÖN-Gespräch, dass es mit dem E-Scooter-Pilotprojekt vorangeht. Wie berichtet werden in einem Pilotprojekt mit dem Radland NÖ und dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) die Rahmenbedingungen für den Einsatz in der Bezirkshauptstadt der Roller evaluiert.

In der Gemeinderatssitzung wurde nun der Kooperationsvertrag für das Verleihsystem beschlossen - einstimmig. „Derzeit weiß man von 30 Standorten, die schon den Segen des KFV haben. Aber es werden noch 15 dazukommen“, berichte Kainz den Gemeinderäten.

45 Standorte im ganzen Stadtgebiet verteilt

Bereits am Tag nach der Gemeinderatssitzung war ein weiterer Termin mit dem KFV der nächste Halt für die Stadträtin, die für den öffentlichen Verkehr zuständig ist, in die Infrastrukturabteilung: „Die wissen, wo die nächsten Baustellen sind“, meint sie. Kainz möchte verhindern, dass ein Standort bald einer Baustelle zum Opfer fällt, wie sie im NÖN-Gespräch berichtet.

Wo werden die Standorte der 45 Roller sein? „Verteilt im ganzen Stadtgebiet und in Gänserndorf-Süd.“ Ziel ist es, dass es mehr Rückgabestandorte als Roller gibt, denn: „Die Zeit läuft.“ Und Zeit bedeutet beim E-Scooter-Verleih Geld. Je mehr Rückgabestandorte es gibt, desto attraktiver werde das Angebot, ist Kainz überzeugt. Als Beispiel nennt sie die Bahnstraße, hier sind derzeit drei Rückgabeplätze – am Anfang, in der Mitte und am Ende – geplant.

Rückgabestandorte werden bei Bedarf verlegt

„Es ist ein Lernen während des Tuns“, schildert die Grüne, dass die Standorte von den Bauhofmitarbeitern vorerst mit Kreide markiert werden. Bei Bedarf können sie auch verlegt werden.

Dass Zeit Geld ist, gefällt der Stadträtin. „Dann bringen die Leute die E-Scooter auch sicher wieder zurück.“ Generell kostet die Anmeldung einen Euro, jede Minute kostet 28 Cent. Es werden aber auch verschiedene Pakete, Pauschalen und Zuckerl angeboten werden, wie Kainz sagt.

ÖVP-Seitenhieb: Kosten für Markierungen sind noch nicht budgetiert

In der Gemeinderatssitzung wollte ÖVP-Gemeinderat Stephan Sadil wissen, ob die Kosten für die Markierungen eigentlich budgetiert sind. „Das müssen wir irgendwie machen“, gab die Stadträtin zu, dass dem noch nicht so ist, aber: „Wenn ihr wollt, zahl‘ ich’s privat.“

Im NÖN-Gespräch erklärte Kainz: „Das war reine Provokation, weil ich beim vorigen Tagesordnungspunkt angemerkt habe, dass wir den Abbruch des Sonnenblumenkindergartens ohne Geld beschließen.“ Sie könne „den Kübel Kreide jederzeit selbst bezahlen“. Ob der zuständige SPÖ-Stadtrat Michael Hlavaty dies bei den Abbrucharbeiten auch tun könne, bezweifelt sie. „Das ist eine ganz andere Relation.“

Die Kosten für den die vergebenen Abbrucharbeiten betragen etwa 46.000 Euro und werden im ersten Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde berücksichtigt, wie Hlavaty anführte. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen. Die Grünen stimmten gegen diese Vorgangsweise.

ÖVP-Bürgermeister René Lobner sprach in der Sitzung jedenfalls von einem sinnvollen Projekt und lobte, dass „du dich intensiv engagierst“. Der Kooperationsvertrag fand so die Zustimmung aller Mandatare.

Bezirk Gänserndorf Leih-E-Scooter rollen bald durch den Bezirk

