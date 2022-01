Wildschweine rücken näher

Viele Strasshofer sind beunruhigt: Neulich wurde eine Wildschwein-Familie dabei gefilmt, wie sie in den Morgenstunden seelenruhig die Straße bei der Unterführung am Bahnhof überquerte. „Nach einem NÖN-Bericht im Oktober des Vorjahres ist nicht viel passiert. Im Gegenteil – die Situation ist schlimmer geworden“, so das Ehepaar Elfriede und Eugen Stockinger, das damals die NÖN kontaktierte.

Die Tiere kommen vom Bockfließer Wald in die Wohngegenden und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. SPÖ-Bürgermeister Ludwig Deltl führte Ende Dezember 2021 Gespräche mit der Bezirkshauptmannschaft (BH) und der Forstbehörde des Bezirks. Damals wurden ein Fütterverbot und die Rodung der Waldränder besprochen. Passiert ist jedoch nichts.

Bürgermeister Ludwig Deltl will der Plage ein Ende bereiten. Foto: Robert Knotz

„Mir ist die Lage bewusst und ich bin beunruhigt. Aber das Problem betrifft nicht nur die Gemeinde allein. Neben den Sichtungen am Bahnhof wurden einzelne Gruppen von Wildschweinen auch an der B8 gesehen. Es dürfte sich um zwei bis drei Rotten handeln, die immer wieder ins Wohngebiet kommen“, so Deltl im NÖN-Telefonat am Freitag.

Kürzlich ging auch ein Foto von einem Haufen alter Äpfel durchs Social-Media-Netzwerk Facebook. Unbekannte hatten die Früchte als Futter deponiert.

Fütterung lockt die Schweine ins Wohngebiet

„Ich ersuche alle, die solche Futterhaufen sehen, sich direkt an die Gemeinde zu wenden. Den erwähnten Haufen Äpfel haben wir binnen einer Stunde beseitigt“, so Deltl, der nachträglich ersucht, die Tiere nicht zu füttern.

Sie würden im Wald genug finden und Fütterungen würden sie nur noch mehr ins Ortsgebiet locken. „Ein weiteres Problem sind Menschen, die die absichtlich im Wald aufgebauten Futterstellen genau besichtigen. Sie sind neugierig, nähern sich und hinterlassen eine Duftspur, die den Schweinen auch nach einiger Zeit signalisiert, dass Menschen hier sind“, erläutert der Ortschef.

Die Tiere würden die Futterstelle dann für einige Zeit nicht mehr annehmen. „Ich habe nächste Woche abermals einen Termin mit der BH und allen Beteiligten, um eine Lösung zu finden“, versichert Deltl.

