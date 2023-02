Marchegg setzt auf Ökologie

„Herzliche Gratulation an den neuen ökologischen ‚Natur im Garten‘-Schaugarten Schlosspark Marchegg‘. Damit ist unser Bundesland um eine Wohlfühl- und Inspirationsoase für Landsleute und Touristen reicher. Mit jedem weiteren Schaugarten wird ein wertvoller Beitrag für die Idee des ökologischen Gärtnerns in Niederösterreich geleistet“, freute sich ÖVP-Landesrat Martin Eichtinger.

In NÖ können Besucher in eine große Vielfalt an ökologischen Schaugärten als Ausflugsziele tauchen. Diese reicht von Schlossgärten, Themen- oder Erlebnisgärten, Parkanlage, private Gärten, Stifts- und Klostergärten, Obst-, Gemüse- und Kräutergärten bis zur ökologischen Gartenschau. Alle Schaugärten setzen die drei Kernkriterien von „Natur im Garten“ – den Verzicht auf chemisch-synthetischen Pflanzenschutz und Dünger sowie Torf – gewissenhaft um.

„Das Ziel ist der Erhalt der Artenvielfalt und der Schutz der Umwelt, die dadurch einen höheren Stellenwert erhalten“, betont Eichtinger anlässlich der Neuaufnahme des „Natur im Garten“-Schaugartens Schlosspark Marchegg ins große Gartennetzwerk von 92 Schaugärten von „Natur im Garten“ und der Überreichung der Plakette.

9 von 10 Niederösterreichern sind der Ansicht, dass die Idee der naturnahen Garten- und Grünraumgestaltung sowie der Schutz der Artenvielfalt unterstützt und weiter ausgebaut werden soll. Somit ist Niederösterreich das Gartenland Nummer eins in Europa.

Eine Übersicht der „Natur im Garten“ Schaugärten sowie Informationen zum Angebot und zu den Öffnungszeiten gibt es im Internet unter www.naturimgarten.at/schaugärten .

