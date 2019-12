Laut SPÖ ist das Gebäude in einem schlechten Zustand. ÖVP-Stadtchef René Lobner kontert: „Der Zustand ist jetzt besser als unter dem letzten SP-Bürgermeister.“

Die SPÖ macht sich Sorgen um die Gänserndorfer Stadthalle. Das über 40 Jahre alte Gebäude in der Kudlich-Gasse sei bautechnisch in einem schlechten Zustand. SP-Stadtrat Christian Worlicek: „Eine Komplettsanierung würde mindestens 2 Millionen Euro kosten.“

Die Genossen fragen sich, ob nicht ein Neubau zielführender wäre: „Man wird sehen. Wir werden in den nächsten Monaten konkrete Pläne ausarbeiten.“ Eines steht für Worlicek nämlich fest: „Das Projekt Bahndamm wird hier keine Abhilfe schaffen können.“

Zur Erinnerung: VP-Bürgermeister René Lobner plant, mithilfe eines Investors am Bahndamm neben Wohnungen, Geschäftslokalen und Büros auch einen Veranstaltungssaal, der bis zu 350 Besucher fassen würde, zu errichten.

Was sagt der Stadtchef zu den Aussagen der SPÖ? „Worlicek ist als Stadtrat seit fünf Jahren für die Stadthalle zuständig. Was hat er in dieser Zeit eigentlich gemacht?“ Gehandelt habe lediglich die ÖVP. Lobner: „Wir haben alle Sicherheitsvorkehrungen im Gebäude auf den neuesten Stand der Technik gebracht – das war einmal das Wichtigste.“

Demnächst sollen die Garderoben und Sanitäranlagen generalsaniert werden: „Das kostet alles einen Bruchteil der besagten 2 Millionen Euro. Das Dach ist übrigens seit 40 Jahren jetzt das erste Mal dicht.“ Die Stadthalle sei nun in einem besseren Zustand als vor fünf Jahren, als die SPÖ noch den Bürgermeister stellte. Lobner abschließend: „Wir werden in den kommenden Jahren alle Varianten ausloten, was wir mit der Halle künftig machen.“