Pumptrack-Bahn in Gänserndorf: ÖVP brüskiert die Grünen

„Die neue Pumptrack-Bahn nimmt Formen an“, freut sich ÖVP-Bürgermeister René Lobner auf seiner Facebook-Seite, um sich gleich danach auf die Öko-Partei einzuschießen: „Den Grünen zur Folge ein Versiegelungsskandal. Nein, weit gefehlt – einfach ein cooles Projekt, das künftig vielen Menschen Freude bereiten wird.“

Grünen-Bezirkschefin Stadträtin Beate Kainz hält den schwarzen Seitenhieb für entbehrlich: „Die Pumptrack-Bahn ist kein Versiegelungsskandal, sie ist nur ein Zeichen dafür, wie in Gänserndorf mit Parkanlagen und Wiesen umgegangen wird.“ In Gerasdorf, konkret im Einkaufszentrum G3, sei man weitblickender. „Dort wurden für so ein Projekt bestehende Parkplätze, also bereits versiegelte Fläche, verwendet.“

Die Grünen-Chefin betont abermals, dass ihre Fraktion nicht gegen eine Pumptrack-Bahn per se ist: „Es geht einzig und allein um den Standort. Schade um die bisherige Grünfläche neben der Protteser Straße, die nun mit Asphalt versiegelt wurde.“