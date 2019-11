Werden die Gräben noch tiefer? Nach dem Austritt von Bürgermeisterin Claudia Weber samt vier anderen Gemeinderäten aus der SP meldet sich nun geschäftsführender Gemeinderat und Fraktionsvorsitzender Friedrich Kainz mit einer Aussendung in der Gemeinde zu Wort, die der NÖN vorliegt.

„Ich möchte die Vorwürfe der Bürgermeisterin in den Zeitungen entkräften“, beginnt Kainz seine Mitteilung. Den Wahlerfolg der SP bei der Gemeinderatswahl 2011 (nach dem Rücktritt des damaligen VP-Bürgermeisters Leonhard Helm, Anm.) sei das Ergebnis der gesamten SP Matzen-Raggendorf mit der Bezirks- und Landesorganisation. „Die damalige Gemeindevertreterin der FP was ausschlaggebend, dass die SP 2011 den Bürgermeistersessel bekam“, so Kainz.

Austritt Webers für Kainz Vertrauensbruch

Viel ist auch von Querelen die Rede. So möchte Kainz diese als Meinungsverschiedenheiten verstanden wissen, sieht jedoch im Austritt Webers aus der Partei klar einen Vertrauensbruch: „Es ist jetzt ersichtlich, dass sie den Austritt und die Gründung einer eigenen Liste schon lange vorbereitet hat.“ Wie jetzt bekannt wurde, gab es schon seit April Coachings mit einem externen Trainer, die bis August andauerten und auch von der Dritten Landtagspräsidentin und Bezirksgeschäftsführerin Karin Renner begleitet wurden.

„Ich habe immer versucht, glaubwürdig zu sein“, nennt Kainz dafür seine lange Zugehörigkeit zu Vereinen sowie die 20-jährige Tätigkeit als Vorsitzender des Pensionstenverbandes Ortsgruppe Matzen. Kainz verweist auf die Einstimmigkeit der Beschlüsse im Gemeinderat und kritisiert Weber, sie sei zu einer Zusammenarbeit nicht mehr bereit gewesen, wenn man nicht ihrer Meinung war.

"Es gab eine große Verhandlungsrunde"

„Wegen ihrer Amtsführung traten langjährige SP-Mitglieder aus der Partei aus“, erhebt Kainz damit einen erheblichen Vorwurf. Nicht nur deswegen übergab Weber das Schreiben an ihren Rechtsanwalt und betont auf Rückfrage: „Auch mir ist diese Aussendung zugespielt worden. Ich habe mich in der Vergangenheit auf politisches Hinhauen nicht eingelassen und werde das auch künftig nicht tun.“ Auch die VP-Opposition bekommt ihr Fett ab: „Die VP hat dem Vertrag zum Busbahnhof Raggendorf zugestimmt, obwohl sie ihn nicht gekannt hat“, zeigt sich Kainz verwundert. VP-Obmann und geschäftsführender Gemeinderat Stefan Flotz bestreitet die Unkenntnis heftig: „Es gab eine große Verhandlungsrunde mit Bürgermeister, Vizebürgermeister, Land NÖ und VOR, bei der auch ich vertreten war, aber so manch geschäftsführender Gemeinderat mit Abwesenheit oder Desinteresse glänzte. Alle unsere Forderungen wurden erfüllt. Ich konnte erreichen, dass auch noch der Winterdienst bezahlt wird. Besser hätte es nicht gehen können.“

Bezüglich der Bahneinstellung ergänzt Flotz: „Die ÖBB unter SP-Mitglied Generaldirektor Matthä hat das damals beschlossen.“