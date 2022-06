Hält ein Genosse den Gemeinderat in Obersiebenbrunn am Leben?

Das Verwirrspiel in Obersiebenbrunn geht weiter: Wie SPÖ-Chef Michael Mann am Freitag im NÖN-Gespräch erklärte, habe jener „Parteifreund“, der zuvor gesagt hatte, dass seine Unterschrift gefälscht worden war, nun seinen Mandatsverzicht widerrufen. „Nachdem die ÖVP und die beiden Bürgerlisten stundenlang auf ihn eingeredet hatten“, so Mann.

Der Rote soll mittlerweile auch angelobt worden sein. Somit sei das Ortsparlament wieder beschlussfähig und werde nicht aufgelöst. Die anderen sechs Sitze der SPÖ bleiben bis zur nächsten Wahl in drei Jahren unbesetzt.

„Alles Unsinn“, konterte am Sonntag ÖVP-Bürgermeister Walter Seehofer gegenüber der NÖN: „Beim Betroffenen handelt es sich um einen Ersatzkandidaten. Der kann seinen Mandatsverzicht gar nicht widerrufen. Wenn er einmal die Verzichtserklärung unterschrieben hat, ist der Zug abgefahren.“

Name des SPÖ-Kandidaten bleibt weiterhin geheim

Haben die drei Regierungsparteien auf den besagten Roten stundenlang eingeredet? Seehofer: „Natürlich nicht. Er kam zu mir und sagte, dass die Unterschrift auf seiner Verzichtserklärung gefälscht ist. Das war’s. Wir gingen zur Polizei und erstatteten Anzeige.“ Um wen handelt es sich eigentlich? „Das darf ich nicht sagen, weil es ein offenes Strafverfahren gibt. Die Person wurde auch noch nicht angelobt, wie Mann herumerzählt.“

Zur Erinnerung: Nachdem alle sieben SPÖ-Gemeinderäte ihre Mandate niedergelegt hatten, lud die ÖVP am Donnerstag zu einer Pressekonferenz in St. Pölten. Dort warf sie den Roten vor, dass sie die Unterschrift eines ihrer Ersatzkandidaten im Zuge der Niederlegung der Mandate gefälscht habe. Dieser wollte in Wahrheit gar nicht zurücklegen, so die Volkspartei. Der Betroffene selbst hatte sogar bei der Polizei Anzeige wegen Urkundenfälschung erstattet.

Schnell war klar: Stimmt der Vorwurf, müsste der Gemeinderat nicht aufgelöst werden. Die Koalition aus ÖVP und zwei Bürgerlisten (je vier Mandate) plus das besagte rote Mandat ergeben 13 der insgesamt 19 Sitze. Fazit: Zwei Drittel der Gemeinderatssessel wären besetzt. ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner zeigte sich bei der Pressekonferenz empört: „Es gibt offenbar kriminelle Energien innerhalb der SPÖ, die vor nichts zurückschrecken.“

Daraufhin holte die SPÖ zum Gegenschlag aus. „Die Behauptung, dass Unterschriften gefälscht wurden, stellt den strafrechtlichen Vorwurf einer Urkundenfälschung dar. Diese Behauptung ist falsch. Es liegen eidesstattliche Erklärungen vor, dass alle Unterschriften persönlich geleistet wurden“, sagte der Gänserndorfer SPÖ-Gemeindevertreterverband.

Er werde auf dieser Grundlage Strafanzeige wegen Verleumdung erstatten. SPÖ-Vorsitzender Michael Mann ist sich sicher: „Das Ganze war von der ÖVP perfekt vorbereitet. Ich gratuliere ihr zu diesem Schachzug. Hier sind Mächte am Werk, gegen die wir als Hobby-Politiker keine Chance haben. Die Sache ist wirklich grauslich, wir sind frustriert.“

Die ÖVP habe es geschafft, dass ein einziger SPÖler den Rest der Partei aus dem Gemeinderat kickte.

