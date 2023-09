NEOS gründen Ortsgruppe in Deutsch-Wagram

Nun ist es offiziell: Wie es seitens NEOS Niederösterreich heißt, hat sich rund um Roswitha Meidl-Danek ein neues NEOS-Team in der Stadtgemeinde gebildet. Ziel sei der Antritt bei der Gemeinderatswahl im Jahr 2025.

„Unser Ziel ist, Deutsch-Wagram gut für die Zukunft zu rüsten. Herausforderungen gibt es beispielsweise bei den städtischen Finanzen, aber auch beim Ausbau der Kinderbetreuung und der Steigerung der Lebensqualität im Ortsteil Helmahof. Und natürlich geht es um eine bessere Informationskultur für die Bürger, die zu einer modernen Demokratie des 21. Jahrhunderts passt“, so die Textilhändlerin Meidl-Danek.

Bürgerbeteiligung ist großes Anliegen

Vor allem die aktive Bürgerbeteiligung sei ein Anliegen: „Die Menschen in Deutsch-Wagram wissen am besten, was es braucht und woran es fehlt. Die Gestaltung der Gemeinde muss deshalb auf einem umfassenden Bürgerbeteiligungsprogramm basieren, wo den Menschen im Ort auf Augenhöhe begegnet wird und jeder die Möglichkeit hat, Ideen einzubringen und gehört zu werden.“ Auch die Gerüchte rund um !wir-Gemeinderat Ralf Hachmeister haben sich nun bestätigt: Er soll mit im neuen NEOS-Team sein.

Da laut NEOS-Statuten ein fliegender Wechsel ausgeschlossen sein soll, soll Hachmeister bis zum Ende der Legislaturperiode für „!wir“ aktiv sein und erst danach für NEOS antreten. Bis dahin wird sich der Gemeinderat privat für NEOS engagieren und Meidl-Danek nach Kräften beim Teamaufbau unterstützen.

Indra Collini freut sich über Zuwachs

Landesparteivorsitzende Indra Collini freut sich über den Zuwachs: „Die vielen neuen Teams sind ein starkes Signal in Richtung der Gemeinderatswahlen. Ich freue mich, wenn immer mehr Menschen aufstehen, Verantwortung übernehmen und ihre Gemeinden mitgestalten wollen“, so Collini, die als Ziel für die bevorstehenden Gemeinderatswahlen den Antritt in 70 Kommunen ausgibt.