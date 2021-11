Festnahme nach versuchtem Einbruchsdiebstahl in Schönkirchen

Der vermeintliche Täter konnte von einem Zeugen verfolgt werden. Er gab an, dass der Täter die Garage seines Nachbarn durchsucht habe und beschrieb die Person. Gegen 15.40 Uhr nahmen die Polizeibediensteten den Beschuldigten auf einer Bank in Schönkirchen-Reyersdorf wahr. Der Beschuldigte konnte sich nicht ausweisen und wurde vorläufig festgenommen.

Der Hausbesitzer gab an, dass das Gartentor immer versperrt, aber in der Garage gestöbert worden sei. Dabei wurde angeblich nichts entwendet. Zudem hatte der Beschuldigte einige Postsendungen von Bewohnern in Schönkirchen bei sich.

Die Polizisten konnten die Identität des Beschuldigten schließlich klären: Es handelt sich um einen 29-jährigen slowakischen Staatsbürger. Dieser gab an, dass er im Ort spazieren gewesen sei und sich an nicht alles erinnern könne, da er Suchtmittel konsumiert habe. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.