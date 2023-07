Strasshof: Keine Chance auf eigenen Posten

Landespolizeidirektor Franz Popp und Bezirkspolizeikommandant Oberst Heinrich Kirchner besuchten Bürgermeister Ludwig Deltl, um die aktuelle Sicherheitssituation zu erörtern. Ende 1995 wurde der Gendarmerieposten in Strasshof mit dem Gendarmerieposten Deutsch-Wagram zusammengelegt. Seither versuchen die jeweils amtierenden Bürgermeister immer wieder – erfolglos – eine eigene Polizei-Inspektion zu erhalten. Die Marktgemeinde ist eine der stark wachsenden Gemeinden im Großraum Wien und in Niederösterreich und der Zuzug hält weiterhin an.

Landespolizeidirektor Franz Popp teilte mit, dass bereits in den vergangenen Jahren immer wieder auf die Sicherheitssituation in der Marktgemeinde besonders Bedacht genommen worden sei. Seit Oktober des Vorjahres würden in enger Kooperation mit dem Bezirkspolizeikommando Gänserndorf zusätzliche Streifendienste der Bereitschaftseinheit der Landespolizeidirektion NÖ erfolgreich durchgeführt.

Darüber hinaus seien Informationsveranstaltungen der Polizei für die Bevölkerung (in Schulen, beim Jugendtreff und anderen Strasshofer Vereinen) organisiert worden. Im Rahmen des Projektes „Gemeinsam.Sicher“ würde das Bezirkspolizeikommando Gänserndorf künftig Informationen über die aktuelle Sicherheitslage kombiniert mit allfälligen Präventionshinweisen zur Verfügung stellen.

Die Polizei-Inspektion Deutsch-Wagram sei mit 22 Planstellen und ebenso vielen Bediensteten durchaus ausreichend für die sicherheitsdienstliche Betreuung von Deutsch-Wagram und Strasshof ausgestattet. Seit Ende 2019 würden die Notrufe über die Landesleitzentrale der Landespolizeidirektion Niederösterreich koordiniert: Das heißt, dass in einem Notfall (Gefahr im Verzuge) die nächsten freien Streifen aus dem Bezirk zum Einsatz entsendet werden.

Für eine eigene Polizei-Inspektion gebe es derzeit keine eigenen zusätzlichen Ressourcen. Bürgermeister Ludwig Deltl dankte dem Landespolizeidirektor und Bezirkspolizeikommandanten für den Besuch und den Einsatz für Strasshof und hofft weiterhin auf eine eigene Dienststelle. Zur Verstärkung dieses Anliegens übergab er ihnen zum Abschied 2.500 gesammelte Unterschriften und eine Resolution des Gemeinderates mit der Bitte, bei Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ein gutes Wort für Strasshof einzulegen.