Mail-Betrüger haben den Bezirk Gänserndorf im Visier

Das Bezirkspolizeikommando Gänserndorf ortet derzeit ein erhöhtes Aufkommen an Betrugsversuchen per E-Mail. Die Empfänger werden einer nicht näher bezeichneten Straftat beschuldigt und sollen Anhänge öffnen oder Kontaktadressen anschreiben.

Bling! Ein E-Mail landet im Postkasten der NÖN-Redakteurin. Grundsätzlich nichts Außergewöhnliches – in diesem Fall schon. „Verbrechen und Vergehen“ steht in der Betreffzeile zu lesen. Die Nachricht beginnt mit einem schlichten „Hallo“ und weist in einem schnöden Satz auf eingetretene Tatsachen des schuldhaften Verhaltens hin – was auch immer damit gemeint ist – und auf ein beigefügtes Dokument. Spätestens hier soll der Empfänger seiner Neugier nicht nachgeben und das Dokument keinesfalls öffnen!

Chefinspektor Karl Löffler von der Polizei Gänserndorf warnt eindringlich: „Derzeit wird der Bezirk mit solchen digitalen Schriftstücken überschwemmt. Öffnen Sie keinesfalls irgendwelche Anhänge, verschieben Sie das Mail in den Spamordner und löschen Sie es umgehend. Hier steckt mit Sicherheit ein Betrugsversuch dahinter.“

Tags darauf kommt nächstes E-Mail

Nur einen Tag später das nächste E-Mail, das sich schon fordernder liest. Auch wenn ein der deutschen Sprache mächtiger Leser stutzig werden sollte. „In 78 Stunden wird ein Haftbefehl gegen ihn erlassen“, lautet die Betreffzeile.

„Derartige Ankündigungen gibt es nicht“, stellt Löffler klar. Im Text wird der Empfänger aufgefordert, Andreas Holzer, Leiter des Bundeskriminalamtes, per E-Mail zu kontaktieren. Die Kontaktadresse ist auch gleich angegeben. Das sollte man aber tunlichst unterlassen.

Das Fatale daran: Andreas Holzer ist tatsächlich Leiter des Bundeskriminalamtes. Übrigens: Beide E-Mails weisen eine Länderkennung mit Brasilien aus. Löffler abschließend: „Man kann es gar nicht oft genug sagen: Hinter dieser Art der Kontaktaufnahme steckt ein Betrugsversuch. Lassen Sie sich nicht einschüchtern, sondern löschen Sie diese Mails.“

