Arbeitslosigkeit im Bezirk Gänserndorf im Sinken

Bezirk Gänserndorf Ende Jänner waren beim AMS Gänserndorf 4.574 Personen arbeitslos vorgemerkt – um 1.100 oder 19,4 % weniger als vor einem Jahr.

„Mit 490 Arbeitsaufnahmen aus der Arbeitslosigkeit, um 126 mehr als im Jänner 2021, ist dem Gänserndorfer Arbeitsmarkt ein flotter Start ins Jahr 2022 gelungen“, so AMS-Chef Georg Grund-Groiss. Der Fachkräftemangel sei für viele Betriebe aber eine sehr ernste Herausforderung. „Ich will aber auch zeigen, dass es am Gänserndorfer Arbeitsmarkt Monat für Monat hunderte erfolgreiche Vermittlungen gibt“, so Grund-Groiss weiter.

Die Daten aus dem gesamten Jahr 2021 bestätigen das: 5.104 arbeitslose Personen haben im vergangenen Jahr wieder eine Arbeit aufgenommen, 3.621 dem AMS gemeldete offene Stellen wurden besetzt. All das kann nicht über die großen strukturellen Herausforderungen am Arbeitsmarkt hinwegtäuschen: 1.205 Ende Jänner arbeitslos vorgemerkte Personen hatten gesundheitliche Vermittlungseinschränkungen, um 259 weniger als vor einem Jahr, aber immer noch 26,3 % aller Vorgemerkten.

1.094 Personen waren schon länger als ein Jahr durchgehend arbeitslos, um 397 weniger als vor einem Jahr, aber immer noch 23,9 % aller Vorgemerkten.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden