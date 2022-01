Die Impfkaiser aus Andlersdorf

Andlersdorf, mit 127 Einwohnern der zweitkleinste Ort des Marchfeldes, liegt einsam da, die Straße menschenleer, kein Wirtshaus, kein Geschäft. Zehn Mal pro Tag hält der Postbus, nur sonntags nie. Doch es ist Montag, der Postbus hat gerade gehalten, vier Kinder steigen aus und zeigen ihr Dorf: „Wir sind nicht viele, aber wir haben fast 90 Prozent!“ Gespannt warten sie jeden Tag auf die Nachrichten, sie sind mit ihrer Zahl an Covid-Geimpften Impfkaiser.

So gerät das kleine Andlersdorf immer wieder in die Schlagzeilen, wie eben jetzt, als es zum österreichischen Impf-Staatsmeister gekürt wurde. Nein, es gab keine besondere Impfkampagne, im Gegenteil, „Wir wollten keinen Druck machen und haben doch viel erreicht“, ist Bürgerlisten-Bürgermeister Gerhard Paier überzeugt.

Der gebürtige Steirer, der bei der Wiener Polizei anheuerte und der Liebe wegen nach Andlersdorf zog, setzt auf Konsens. „Ich schätze die Freiheiten der Demokratie und will auch die Opposition hören.“ So sei er für die Impfung, aber gegen eine Impfplicht.

„Ich will keine Gräben aufreißen“, so Paier, der seit über 30 Jahren im Gemeinderat werkt, vorerst als Sozialdemokrat, später als Gründer der Liste „Wir für Andlersdorf“. Was will er nun mit der erwartbaren Prämie anfangen? „Das entscheidet der Gemeinderat“, kommt es prompt. Und weiter: „Ich denke, wir werden weiter ins Klima investieren und in die Gemeinschaft.“ Bis knapp 9.000 Euro sind übrigens möglich.

