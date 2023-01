Eckartsau hat den schönsten Garten

Erstmals waren die Besucher von Niederösterreichs 92 „Natur im Garten“-Schaugärten aufgerufen, einen „Schaugarten des Jahres“ zu wählen. In fünf Kategorien wurde jeweils ein Sieger ermittelt. Dabei durfte man sich im Schloss Eckartsau über den Sieg in der Kategorie der Besuchsgärten freuen.

Besonderes Augenmerk legte die Befragung auf ausgewogene gärtnerische Pflege und Natürlichkeit sowie deren Vermittlungsmöglichkeiten. Berücksichtigung fanden weiters Vorbildwirkung und praktische Anwendbarkeit von Ideen für den eigenen Garten, Balkon oder die Terrasse.

„Jeder Schaugarten setzt wichtige Akzente im gartentouristischen Bereich, um Klima-, Umwelt- und Artenschutz vor der eigenen Haustüre zu leisten, schöne Erlebnisse im Freien zu ermöglichen und gestalterische Visitenkarte unserer Umweltbewegung ‚Natur im Garten‘ zu sein“, betont Landesrat Martin Eichtinger, Schirmherr der Bewegung.

Zum Sieger der Kategorie A, Gartenhighlights und gärtnerische Gesamtinszenierung, krönte sich die „Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs – Garten findet Stadt“. Hier wirken mehrere ökologisch gepflegte Garten- und Parkanlagen in einem touristischen Gesamtkonzept zusammen.

In der Kategorie B, Erlebnisgärten, setzte sich der „Arche Noah“-Schaugarten in Schiltern (Bezirk Krems) durch. Die Besuchsgärten der Kategorie C dominierte der Schlosspark Eckartsau, die privaten Schaugärten der Kategorie D entschied der „Wein4tler Bauerngarten“ in Wolfpassing an der Hochleiten (Bezirk Mistelbach) für sich. Der „Sonnenkräuterhof Schmidt“ Karlstetten (Bezirk St. Pölten) siegte in Kategorie E.

Knapp 1.000 Gäste übermittelten mittels Fragebogen vor Ort oder online ihre Meinung und ihr Feedback. Einer repräsentativen Umfrage von Peter Filzmaier zur Folge haben 75 Prozent der Befragten das Angebot in einem „Natur im Garten“-Schaugarten genutzt und dort sehr gute Erfahrungen gemacht. Als besonderes Besuchermotiv ist „Erholung und Entspannung“ sowie „Anregungen zur Gestaltung des eigenen Gartens“ genannt.

