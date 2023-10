Strasshofer Zündwerk setzt auf Regionalität

Nur geladene Gäste waren am Freitag im „Zündwerk zur Präsentation der neuen Speisekarte zu Gast. Wirtschaftskammer-Gänserndorf-Obmann Andreas Hager, WK-Bezirksstellen-Leiter Philipp Teufl, der ehemalige Raika-Geschäftsleiter Josef Buchleitner und Raika-Geschäftsleiter Johannes Jaindl ließen sich die regionalen Leckerbissen genauso wenig entgehen wie Bürgermeister Ludwig Deltl, Vizebürgermeister Walter Vock und Weinviertel-Tourismus-Geschäftsführer Hannes Steinacker. Zündwerk-Chef Erich Windisch ging bei seiner Begrüßung – nach liebevollen Worten für seine Mitarbeiter – auf das Thema Regionalität ein.

„Als wir vor acht Jahren das Zündwerk eröffneten, haben wir uns sehr mit dem Thema beschäftigt“, so Windisch. Man habe im Steakhaus und im Living Room auf die Verwendung heimischer Zutaten immer schon Wert gelegt, die neue Speisekarte bringe dies auch mit Weinviertler Gerichten zum Ausdruck. Was mit spanischen oder südamerikanischen Gerichten begonnen habe, setze man mit regionalen Speisen fort, fügt Windisch hinzu. So findet man eine Weinviertler Jause mit eingelegtem Gemüse und einer deftigen Blunzen neben zahlreichen anderen Speisen auf der Karte.

Zündwerk besteht aus zwei Restaurants und einem Motel

Auf keinen Fall fehlen durften auch die hervorragenden Weine aus der Region: Veltliner, Welschriesling, Cuvée und Gelber Muskateller werden den Gästen auf Wunsch kredenzt. „Unser Ziel ist es, die Region mit internationalen Chic zu vereinen“, erklärt Windisch. Was dem Zündwerk-Chef noch am Herzen liegt: „Wir wünschen uns, dass unsere Gäste das Living Room nicht nur als Bar, sondern auch als eigenständiges Restaurant wahrnehmen. Unter dem Namen Zündwerk laufen drei Betriebe: das Steakhaus, das Living Room und das Motel.“ Abgerundet wurde der Abend mit Klaviermusik von Paul Varga.