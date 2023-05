Arkadiusz Borowski: 20 Jahre im Dienst der Kirche

Genau vor 20 Jahren, am 18. Mai 2003, durfte Stadtpfarrer Arkadiusz Borowski, nachdem er am 10. Mai 2003 durch Handauflegung vom Erzbischof Damian Zimoń von Katowice die Priesterweihe empfangen hatte, seine erste Messe, die Primiz, in seiner Heimatpfarre feiern.

In der bis auf den letzten Platz besetzten Stadtpfarrkirche von Groß-Enzersdorf dankte Borowski Gott und allen Wegbegleitern für die Berufung zum Priestertum und für die Fügung, hier als Seelsorger zu wirken.

Borowskis Pfarren sind seine Heimat geworden

Er begrüßte alle, inklusive seine Mitbrüder, die zum Hochfest und zum Jubiläum gekommen waren, sehr herzlich: „Eine starke Gemeinschaft führt gemeinsam ans Ziel.“ Groß-Enzersdorf, Raasdorf und Franzensdorf sind seine Heimat geworden.

Im Anschluss an die Festmesse traf man sich im Pfarrheim zu einem gemütlichen Beisammensein mit Essen und Trinken. Polnische Spezialitäten wie „Bigos“ (ein ganz spezielles Krautfleisch), Würstel und Koteletts vom Grill wurden angeboten. Ein kulinarischer Höhepunkt war zweifellos das Anschneiden einer von der Bäckerei Müller-Gartner gespendeten dreistöckigen köstlichen Torte.

Ein nicht enden wollender Strom an Gratulanten erfreute das Herz des Pfarrers und lieferte ein deutliches Zeichen von seiner Beliebtheit im Pfarrverband der Pfarren Groß-Enzersdorf, Raasdorf und Franzensdorf.

